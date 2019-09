Stiri pe aceeasi tema

- CCR a luat in discutie exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 589 alineatul (1) litera b) fraza intai teza a doua din Codul de procedura penala, respectiv "(1) Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amanata in urmatoarele cazuri: (...) b) cand o…

- Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor DSVSA Salaj, Mircea Martin, a prezentat vinerea trecuta, in cadrul unei conferințe de presa, activitatea din ultimele luni desfașurata in cadrul instituției pe care o conduce. Unul dintre cele mai importante segmente…

- "Negocierile merg foarte bine. Am incredere ca vom strange mult peste 233 de semnaturi (...), de la fiecare grup parlamentar care are membri in Parlament care isi doresc ca acest guvern sa continue. (...) Stiu ca sunt foarte multi membri in grupurile celor doua Camere ale Parlamentului de la ALDE…

- Impozitarea bacșișului și modificarea programului Prima Casa vor fi adoptate in octombrie. Ce se intampla cu supraimpozitarea pensiilor speciale Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca a depus la Parlament o serie de acte normative care ar fi trebuit sa fie adoptate de Guvern, printre…

- "Este un numar foarte mare de acte normative si as vrea sa fac cateva mentiuni. A fost un pachet de acte normative pentru care a mai fost nevoie de anumite discutii, de anumite clarificari, fapt pentru care s-a depasit, sa spunem, termenul care pentru guvern exista in acea lege de abilitare, pentru…

- PNL solicita convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, la sfarsitul lunii august, pentru ca atat Camera Deputatilor, cat si Senatul sa isi clarifice pozitia pe mai multe proiecte de lege aflate in dezbaterea parlamentara, printre care legea recursului compensatoriu, legea de investigare…

- Cei doi operatori de tichete de masa din Republica Moldova atrag atenția asupra riscurilor pe care le comporta anularea facilitaților fiscale aplicate în prezent tichetelor de masa. Declarația vine cu doar câteva zile mai târziu dupa ce ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița,…

- Ordinea de zi a plenului Camerei pentru sesiunea extraordinara cuprinde proiectul privind votul in strainatate, care se afla in dezbaterea Senatului, primul for sesizat. In acest sens, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a fost convocat dupa sedinta de plen a Senatului pentru a primi proiectul…