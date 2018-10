Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle nu a fost destul de atenta si a gafat in materie de moda, dupa ce a ajuns in Tonga cu prințul Harry. Cuplul, care iși așteapta primul copil in primavara, a fost asteptat astazi la aeroportul Fua'amotu de catre Printesa Angelika Latufuipeka.

- SunE clopotele de nuntE in Marea Britanie astEzi, pentru nunta Printesei Eugenie cu Jack Brooksbank, un om de afaceri. Meghan Markle a avut insE, parte de douE intalniri neaxteptate, in timp ce toti ceilalti invitati se bucurau de eveniment. Meghan xi Printul Harry au dat nas in nas cu douE foste iubite…

- Lovitura de proporții pentru Adrian Mutu! Fostul jucator al clubului Chelsea este obligat sa plateasca o suma uriașa dupa ce recursul i-a fost respins. Clubul englez ii cere lui Mutu daune in valoare de 17 milioane de euro dupa scandalul ”cocaina” din 2004. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO)…

- Trei case au fost cuprinse de flacari, marti, in cartierul Faleza Nord, din Constanta, pompierii intervenind pentru stingerea incendiului. O femeie de 79 de ani a fost transportata la spital, starea ei fiind stabila.

- Cinci persoane, dintre care trei angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și doi administratori de firme au fost reținuți de poliție, fiind suspectați de evaziune fiscala in proportii deosebit de mari.

- Un hotel din nordul Chinei a fost cuprins de flacari. Potrivit unui bilant provizoriu, in urma incendiului de proportii, cel putin 18 oameni au murit. Alte 16 persoane au fost evacuate si internate cu diverse arsuri.

- Alexandra Velniciuc, Carmen Radulescu, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, Raluka și Ana Baniciu sunt concurentele celui de-al 13-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va incepe, din 8 septembrie, la Antena 1.

- Pentru o administratie republican - cu atat mai mult una condusa de un om de afaceri - performantele economice sunt primordiale. Iar performantele economice presupun, in viziunea conservatorilor, eficientizare, reducere de costuri, stoarcerea optima a fiecarui asset imaginabil.