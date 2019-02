Stiri pe aceeasi tema

- 'Prima initiativa a grupului USR de la Camera Deputatilor va fi chemarea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, in Parlamentul Romaniei pentru a discuta pe de o parte despre OUG 114, asa numita 'ordonanta a lacomiei', care a creat haos pentru mediul de afaceri. Am vazut foarte bine ca a avut…

- Primarul social-democrat al Buzaului, Constantin Toma, a declarat ca administratiile publice locale nu se mai pot descurca cu banii ce le sunt distribuiti de la Bucuresti si sustine ca acest mod de distribuire a sumelor de la centru nu este corect, tinand pe loc municipiile si judetele. ”Daca Guvernul…

- Primarul municipiului resedinta de judet, Ion Lungu, se afla astazi la Bucuresti, la o intalnire de urgenta cu conducerea Guvernului Romaniei, in principal cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, desi este posibila si participarea premierului Viorica Dancila.Intalnirea a fost stabilita la ...

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,...

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, indicele a scazut la 2,92%. Miercuri, indicele a coborat la 2,90%, cel mai mic nivel din 15 iunie 2018, cand a fost tot 2,90%. Mai mulți bani in buzunarele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca anuntul ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind declansarea unor controale ale ANAF la companiile multinationale, este o "gargara electorala", subliniind ca daca exista companii care nu si-au platit taxele

- La finalul ședinței de Guvern in care a fost adoptata Ordonanța de Urgența care aduce „taxa pe lacomie”, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului Viorica Dancila pe probleme economice, Darius Valcov, au ținut o conferința de presa in care au prezentat noile masuri fiscale.…

- Guvernul se reuneste in sedinta astazi, de la ora 13.00 insa, dupa cum a spus ministrul Finantelor, nu va adopta proiectul de buget pentru 2019, desi mai este putin pana la finalul anului, Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca mai trebuie dezbatute mai multe aspecte legate de modul in care vor…