- Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda „Accidentul”. Duminica, 18 noiembrie, politistii din Blaj au fost sesizati de o femeie din oras cu privire la faptul ca a fost inselata cu 4.250 de euro, prin aceasta…

- O șoferița aflata sub influenta alcoolului a acroșat o femeie aflata pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut miercuri, la Sebes. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reamintește faptul ca sofatul si alcoolul sunt incompatibile si le recomanda conducatorilor auto sa nu urce la volan dupa ce…

- Doi barbați din București care au fost prinși in flagrant in timp ce au incercat in luna noiembrie, a anului 2017 sa inșele o batrana din Blaj prin „metoda accidentul”, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Alba Iulia. Ursache Valentin Florin și Zanfir George au…

