- Joi, 4 iulie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor Biroului de Ordine Publica Baia Mare, in timp ce desfasurau activitati specifice muncii de urmarire, au depistat un tanar de 18 ani din comuna Copalnic-Manastur, urmarit international de autoritatile judiciare…

- La data de 16 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Post-ul DAMBOVIȚA: Ucis cu un pumn! Agresorul dorea ca victima sa nu-l reclame la poliție pentru o alta bataie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi barbați pe numele carora autoritatile franceze au emis mandate europene de arestare, fiind condamnați pentru furturi de utilaje agricole pe teritoriul statului francez, au fost depistați de politistii de investigații criminale din Alba. La data de 16 mai 2019, politistii Serviciului de Investigații…

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, din comuna Branești, urmarit la nivel național, a fost depistat pe raza municipiului Targu-Jiu, de catre polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Pe numele barbatului a fost emis de catre Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei inchisorii…

- ARAD. Explozia a avut loc in cursul nopții de marți spre miercuri pe Calea 6 Vanatori la sucursala unei banci. Explozia a fost atat de puternica incat locul in care se afla bancomatul a fost distrus complet. Hoții au crezut ca dau lovitura vieții lor insa in ATM nu se aflau bani și asta deoarecere,…

- In cursul zilei de ieri, in urma probatoriului administrat in dosarul penal deschis la data de 22 aprilie, cu privire la conflictul ce a avut loc intr-un bar din localitatea Bratovoesti, politistii doljeni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au ...