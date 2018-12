Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali municipali sunt chemati sa aprobe documentatia tehnico economica, faza studiu de fezabilitate pentru lucrarile de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanta cartier Palazu Mare pentru amenajare strada Prelungirea Recoltei.Municipalitatea sustine ca, urmare a dezvoltarii…

- Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, a declarat, sambata, la Poiana Brasov, ca rezolutia adoptata in Parlamentul European, precum si raportul MCV sunt „documente superficiale”, fiind de parere ca prezentarile sunt „nu doar partinitoare, ci chiar fundamental gresite”.

- Premierul Viorica Dancila si prim-ministrul statului Qatar, seicul Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani, au semnat trei documente pentru extinderea cooperarii bilaterale in domeniile agriculturii, turismului si al cooperarii intre Institutele Diplomatice, informeaza Guvernul.

- Ziua Arhivelor a fost marcata la Filiala Bistrita-Nasaud prin vernisajul expozitiei "Eroii nostri. Documente si fotografii din Primul Razboi Mondial" si lansarea lucrarilor "Chipuri din marele razboi. Viata in imagini a combatantilor din Bistrita-Nasaud" - coordonatori Cornelia Vlasinsi Adrian Onofreiu…

- "Sa vedeti cum in septembrie 2018, la Ministerul Public, se forma o comisie de evaluare a procurorului general pentru perioada 2014 - 2015, cand era procuror la Alba Iulia. Si ca treaba sa fie completa, comisia era formata din cinci membri si condusa de insusi Augustin Lazar", a declarat ministrul,…

- Politistii de frontiera galateni efectueaza cercetari cu privire la un cetatean ucrainean si un cetatean bulgar, care au prezentat la controlul de frontiera documente false. In ultima luna, au fost descoperite pe raza judetului Galati peste 50 de situatii similare.

- Politisti din Carna și Goicea, in timp ce se aflau aseara in serviciul de patrulare, in comuna Carna, au depistat un barbat, din comuna Rast, in timp ce deținea și transporta in vederea comercializarii, in autototurismul sau, cantitatea de 42 ...

- Documente atasate: Prognoza meteo pe doua saptamani MUNTENIA Vremea va fi in general frumoasa, cu temperaturi in general ușor mai ridicate decat in mod normal in prima saptamana. Valorile termice diurne se vor menține in jurul mediei de 22 de grade pana in data de 12 octombrie cand vor marca…