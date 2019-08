Escrocherii cu numele Mihaelei Bilic pentru produse de slăbit: Nu sunt eu în spatele acestor produse! ”Reclame false și mincinoase. Nu am facut și nu o sa fac niciodata reclama vreunui produs de slabit care se vinde pe internet! Șarlatanii și mincinoșii care se folosesc de numele meu pentru a vinde tot felul de mizerii nu pot fi opriți, din simplu motiv ca faptele facute pe internet nu se supun niciunei legislații- in mediul virtual poți sa fii cine vrei și sa spui ce vrei. Cat despre naivii și credulii care cad in astfel de capcane, nici ei nu pot fi opriți din cautarea iluzorie a unor remedii miraculoase. Pacatul lor sa fie! Deci NU, in spatele acestor produse NU sunt eu, NU… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

