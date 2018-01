Stiri pe aceeasi tema

- Romania detine locul II in topul tarilor impotriva carora se se inregistreaza plangeri la CEDO. Majoritatea reclamatiilor sunt pentru conditiile de detentie precare, desi sunt mai multi romani care se plang ca le este incalcat dreptul la un tratament medical eficient si ar putea depune plangere, dar…

- Miercuri, 3 ianuarie, in jurul orei 09.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, pe sensul de intrare in țara, Csaba D., in varsta de 41 de ani, conducand un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania. Polițiștii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control…

- E.S. Stella Ronner Grubacic una vorbește și alta fumeaza Hotelul Teleferic din Poiana Brașov a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Un grup care a atras atentia inca de pe data de 30 decembrie a fost acela al Excelentei Sale Stella Ronner Grubacic, Ambasador al Olandei. Potrivit …

- Prin probe imposibil de contestat, izvorate din dosarele DNA care au ajuns și au sucombat in instanțe, dar nu numai, anul 2017 a fost unul care aratat ca lupta impotriva corupției in Romania nu este de multe ori nimic altceva decat o perdea, in dosul careia se desfașoara execuții, epurari fara vreo…

- A devenit mama la 13 ani, in urma unui viol, pe care l-a ascuns de frica si de rusine. O copila din Baia Mare a nascut, in prag de Craciun, acasa. Si ea, si bebelusul sunt in spital acum. Nu se vor desparti, pentru ca baiatul va creste in familie, alaturi de bunici, in timp ce mama lui se va intoarce…

- Un moldovean a incercat sa introduca in Romania 18.800 de tigarete. Barbatul, insa, a fost prins. Potrivit politistilor de frontiera romani, moldoveanul de 37 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control la Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut -

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…

- Bianca Dragusanu a uimit pe toata lumea cand si-a facut aparitia in public cu o cagula pe fata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce ascunde prezentatoarea TV sub masca, dar si motivul care a determinat-o sa apeleze la un gest pe cat de indraznet, pe atat de inedit, pe care nicio alta vedeta…

- Domeniul Schiabil Șureanu situat intr-un cadru natural de mare altitudine, in inima munților Șureanu este unul dintre cele mai noi domenii de ski din Romania, fiind inaugurat in anul 2009. La ce sa te aștepți o data ce ajungi aici? Zapada din plin ca in vremurile de altadata. Aici iarna ii iarna și…

- Fostul ministru si europarlamentar PSD Adrian Severin – detinut la Penitenciarul Rahova, in urma unei condamnari definitive la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta – susține, pe Facebook, ca Romania nu trebuie sa mizeze totul pe parteneriatul…

- Considerat marea speranta a fotbalului romanesc, Ianis Hagi nu mai prinde lotul primei echipe a Fiorentinei. Cu toate acestea, salvarea mijlocasului roman ar putea veni de la un antrenor cu state vechi in Liga I.

- Considerat cel mai bun luptator MMA din Romania, Ion Pascu, originar din Constanta, dar care se pregateste actualmente in Irlanda, se va afla pe litoral pe 23 decembrie, pentru un seminar despre artele martiale mixte. Evenimentul a fost anuntat de clubul Sharks Gym Constanta, "Bombardierulldquo; urmand…

- Acuzatii extrem de grave la adresa fostului presedinte, Traian Basescu. Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu a fost achitat ICCJ in dosarul ASF-Carpatica la finalul lunii iunie de judecatori, dupa ce fusese arestat 4 luni de zile in 2014.Citește și: Neașteptat!…

- Cifre dramatice vin de la Eurostat, institutul european de statistica: Romania are cel mai mare procent de cetateni saraci din UE. Jumatate dintre romani au lipsuri sociale si materiale grave. Statistica e sumbra: unul din doi romani e privat de elementele esentiale pentru un trai...

- Dupa ce am vazut un cocalar din Radauti cum i-a spintecat capul unui politist de la Interventii Speciale, dupa ce am vazut cum un politist din jud. Tulcea primeste palme de la trecatori, sau cum un agent este lovit cu bata de un alt meltean fara scrupule, in sfarsit, ministerul din care fac parte…

- Fuego, unul dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania, a vorbit despre viata sa personala. Artistul a dezvaluit un secret al sau pe care nu a vrut sa-l dezvaluie, si anume, este vorba despre proiectul lui de suflet. Paul Surugiu isi doreste sa ajute artistii aflati la ananghie. El picteaza, iar banii…

- Paul Surugiu, alias Fuego, iși dorește sa ajute artiștii aflați la ananghie. El picteaza, iar banii pe care ii obține din vanzarea tablourilor, ii doneaza artiștilor care au o situație financiara precara. FUEGO, dezvaluiri incendiare. "Am primit scrisori cu cereri in casatorie". Cum le raspunde…

- Ziua Naționala a Romaniei - 2017 este celebrata de Google printr-un doodle special care mizeaza pe o serie de simboluri tradiționale, extrem de interesante. Cel mai ascuns detaliu este in interiorul literelor O din GOOGLE: cele doua personaje in costume populare simbolizeaza soarele și luna care se…

- Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat, miercuri seara, ca a gasit un microfon ascuns intr-o priza in apartamentul in care locuiește in perioada in care se afla in București. Ea spune ca a sesizat poliția in legatura cu acest caz și a facut plangere pentru violare de domiciliu. Carmen Dan a spus…

- Principalul suspect al triplei crime din Satu Mare care a socat intreaga tara, a fost incatusat. Acesta este chiar fiul victimelor. Considerat principalul suspect al triplului omor de la Apa, fiul victimelor, Razvan Rentea a fost reținut astazi de polițiștii și procurorii satmareni, conform gazetanord-vest.ro.Citește…

- Romania, stat suveran și independent a primit un ultimatum din partea unui aliat care incalca aceste atribute esențiale pentru esența fiecarui stat democratic. Teza, imbrațișata rapid de catre comunicatorii PSD și nu numai de ei, odata confruntați cu cererile Statelor Unite de a renunța…

- Monica Iacob – Ridzi, fostul ministru al tineretului din Romania, va fi eliberata condiționat, dupa ce judecatorii Tribunalul Cluj i-au admis cererea in acest sens. Ea se afla in spatele gratiilor de doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. De la penitenciarul…

- Lumea mondena din Romania se mareste! Iubita lui Dorin Cocos este insarcinata in sapte luni. Iar dupa calculele facute, potrivit unor marturisiri de-ale apropiatilor cuplului, Raluca Miu urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor.

- Puiu Popoviciu scapa de inchisoare. Potrivit Realitatea TV, este vorba despre Puiu Popoviciu care a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul ,,Afacerea Baneasa". Puiu Popoviciu in momentul de fața este in Marea Britanie, de unde autoritațile incearca fara succes…

- Cel mai important aspect care trebuie subliniat insa este faptul ca, indiferent de denumirea acestei perioade de reduceri și de proveniența sa, consumatorii vor beneficia de aceleași drepturi pe care le au și in restul timpului, iar comercianții trebuie sa respecte o serie de reguli clar stabilite.…

- [citeste si] Bogdan Diaconu, președintele PRU, a afirmat, pentru DCNews, ca relația sa de prietenie cu Victor Ponta s-a incheiat in luna martie cand ”cand a incercat sa destabilizeze PRU și sa incerce sa ia niște organizații construite in timp la noul sau proiect numit astazi PRO Romania dupa…

- Nodul rutier de la Turda, ce va face legatura intre autostrazile A10 Sebeș – Turda si A3 Autostrada Transilvania, precum si cu DN1, este considerat cel mai complex și spectaculos din Romania. Asociatia Pro Infrastructura a facut public cel mai recent video cu Autostrada A10 in zona nodului Turda, cel…

- FSCB a fost lovita, din nou, de un scandal urias! O bataie de pomina, cu personaje celebre, a avut loc la sfarsitul acestei saptamani, in LOFT. Protagonistii, personaje binecunoscute in lumea mondena, precum Meme Stoica, ”ginerele” lui, adica fiul temutului „Sefu”, si bogyguarzii din club. Miza conflictului…

- România este una dintre destinațiile jihadiștilor belgieni care plecau în Siria, a dezvaluit Tarik Jadaoun, un jihadist din Belgia despre care se spune ca ar fi succesor al lui Abdelhamid Abaaoud, cel care a organizat atentatul din Paris. Tarik Jadaoun, care se afla în arestul…

- Un barbat din Vaslui, condamnat la 30 de ani de inchisoare de autoritatile din Spania pentru talharie, vatamare corporala si viol, a fost preluat de politistii romani pentru a executa pedeapsa in sistemul penitenciar national.Potrivit Politiei Romane, un barbat de 29 de ani din Vaslui a fost…

- Polițiștii dintr-un oraș german au avut parte de o surpriza atunci cand au percheziționat un barbat. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, acesta s-a luat la cearta cu un alt barbat, fiind nevoia de intervenția autoritațile. Astfel, ofițerii au escoperit ce ascundea el in pantaloni: un șarpe. Tanarul…

- Cel mai bun restaurant de hotel din Europa este in Romania. In cadrul concursului Haute Grandeur Global Hotel & SPA Awards Gala Restaurantul Hotelului Privo din Targu Mures a primit cea mai inalta distinctie.

- Fostul deputat Alin Trasculescu a fost eliberat din Penitenciarul Focsani, in urma deciziei Tribunalului Vrancea. Hotararea este definitiva si a fost pusa in aplicare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Tribunalul Vrancea a respins, miercuri, contestatia formulata de procurorii DNA Galati si…

- Mulți dintre conducatorii auto din Romania dețin in mașina fie o bata de baseball, fie o arma alba. Puțini sunt cei care știu insa ca acest lucru este interzis prin lege. Batele de baseball se vand la orice colț de strada și șoferii sunt cei mai mari amatori de astfel de lucruri. Și…

- In timp ce mulți oameni evita usturoi in mancarea lor din cauza mirosului, romanii au dus aprecierea pentru aceasta planta la nivel de cult. Reporterii BBC au dedicat un reportaj pasiunii romanilor pentru usturoi și au legat prezența acestei plante in multe dintre mancarurile noastre tradiționale de…

- ”Sambata, 4 noiembrie 2017, incepand cu ora 18.00, pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, AG Weinberger ne propune o formula de band. De data aceasta insa, cu o noua dimensiune componistica și intr-o maniera stilistica diferita, reunind in repertoriul sau piese de jazz, blues, soul, blues-rock,…

- În timp ce mulți oameni evita usturoiul în mâncarea lor de teama mirosului, românii au o apreciere veche, culturala pentru aceasta planta, scrie dcnews.ro Într-un articol postat de publicatia britanica BBC, se arata importanta usturoiului pentru noi români,…

- Peste 500 de hoti, violatori si criminali au iesit mai devreme din puscarie in aceste zile, profitand de Legea recursului compensatoriu. Surprinzator este ca opinia publica nu s-a mai inflamat asa cum a facut-o la inceputul acestui an cand Guvernul anunta Legea gratierii. Analistii spun ca nu s-au mai…

- In dimineata de 25 octombrie la ora 00.00 vine CEDO. Cu mascații? Nu. Cu portareii: sa ne execute silit. Prin Decizia-pilot Rezmiveș vs. Romania (Cauza REZMIVEȘ și alții c. ROMANIA - Cererile nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13) din 25 aprilie 2017 Curtea Europeana a decis sa blocheze toate…

- Un veteran de razboi in varsta de 92 de ani din Botoșani, Vasile Curecheriu, risca sa ajunga cinci ani in spatele gratiilor, dupa ce a fost prins ca folosea biletele de insoțitor pe CFR pentru a-i duce pe oameni la destinație contra cost. Batranul avea biletele sale primite ca veteran de razboi,…

- Fini cunoscatori ai Codului penal, mii de deținuți și-au facut socotelile și așteapta cu bagajele facute la ușa momentul eliberarii din postura pușcariașilor care au fost inchiși in condiții improprii. O masura juridica despre care se spune ca va scoate din inchisori peste 5.000 de pușcariași, dar pe…

- Public in majoritate adult, format din pasionati ai artei naive, studenti la arte plastice, colectionari, galeristi, ziaristi si curatori a umplut spatiul alocat de Muzeul Tarii Crisurilor expozitiei de arta naiva din cadrul celei de-a III-a editii a Festivalului National de Arta Naiva Oradea 2016.…

- Imbatati de cresterea economica de aproape 6%, acaparati de tensiunea meciului (de box, nu de sah) dintre micul Escobar si uriasul Terente, nu prea mai realizam pe unde am ajuns: desi a plecat cu mare pompa si alai spre "nucleul dur" al Uniunii Europene, Romania a deraiat

- Ce talent ascuns are Carla’s Dreams. Jurații ”X Factor” nu au știut pana de curand ca au printre ei un bucatar pasionat iar acela s-a dovedit a fi chiar Carla’s Dreams! Artistul și-a surprins colegii la audițiile ”X Factor” dupa ce, intr-una din zile, le-a adus o tava de musaca, despre care s-a laudat…

- Femeia din Bistrița Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, suspectata ca și-a ucis trei dintre cei patru copii imediat dupa ce i-a nascut și a ascuns cadavrele in podul unui bloc a fost trimisa in judecata. Femeia, care mai are un copil, este arestata preventiv. Lina Monica Craciun, femeia suspectata…

- Fostul ministru si europarlamentar PSD, Adrian Severin – detinut la Penitenciarul Rahova, in urma unei condamnari definitive la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta – sustine, pe Facebook, ca „o ratacire a visului Europei Unite poate…

- Un raport da totul peste cap, iar Guvernul Tudose este avertizat prin publicare unor date foarte importante. Analistii unei banci importante din Romania vin cu vești proaste, in urma unei analize detaliate pe care au realizat-o, scrie bugetul.ro.Cresterea economica de peste 5% anticipata pentru anul…

- Turișii o numesc „un colt de Rai” și a devenit locul cel mai fotografiat din lume. Se spune ca cel care a stapanit insula si si-a purtat pasii prin aceste locuri de poveste a fost insusi Ulise. Plaja Navagio de pe insula greceasca Zakynthos a fost dsemnata cel mai frumos loc din lume. A devenit celebra…