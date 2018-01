Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna.Cresterea…

- Kim jong-un implinește 34 de ani, luni, 8 ianuarie, dar data de naștere a liderului suprem al Coreei de Nord este un mister nefiind marcata in calendarele oficiale și nu se organizeaza manifestații publice, scrie The Independent. Cu toate ca in Coreea de Nord cultul personalitații liderului este dus…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului…

- Președintele României Klaus Iohannis, a avut vineri, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Statului Israel, domnul Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma, anunța Administrația Prezidențiala.

- Cum se sarbatoreste ANUL NOU in jurul lumii. Obiceiuri si traditii diverse si inedite la mai multe popoare Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor…

- Presedintele Guatemalei Jimmy Morales a dispus mutarea ambasadei in Israel la Ierusalim, el precizand ca decizia a fost luata dupa ce a discutat cu premierul Benjamin Netanyahu, transmite BBC, citat de news.ro. Saptamana trecuta, Guatemala a fost unul dintre cele doar noua state care au votat impotriva…

- Apple a ajuns la un munte de cash dupa ani de vanzari foarte bune. Si uneori aceste vanzari sunt impulsionate tehnologic de companie. De foatre multi ani exista suspiciunea ca Apple incetineste intentionat performanta telefoanelor mai vechi pentru a determina utilizatorii sa achizitioneze un nou dispozitiv.

- Executivul federal de la Berna sustine ca aceasta chestiune ar trebui sa fie lasata la latitudinea fiecarui canton elvetian.Data referendumului nu a fost deocamdata stabilita, insa autoritatile si-au exprimat deja opozitia fata de aceasta initiativa populara.Initiativa populara…

- Conservatorul Sebastian Kurz si Partidul Libertatii (FPO) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord de coalitie care ii deschide calea spre postul de cancelar tanarului lider crestin-democrat si care marcheaza revenirea extremei-drepte la guvernare, relateaza AFP si DPA."Am ajuns la un acord…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat vineri, pentru a saptea oara, in doua dosare de presupuse fapte de coruptie, au relatat media israeliene, citate de AFP.Anchetatorii au sosit la resedinta oficiala a prim-ministrului israelian, de la Ierusalim, putin inainte de ora locala…

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a declarat luni ca este de acord cu reglementarile din domeniul ordinii si sigurantei publice supuse dezbaterii publice de Ministerul Afacerilor Interne, insa o problema importanta ramane subfinantarea…

- Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni o directiva in baza careia astronauții americani vor fi trimiși din nou pe Luna și chiar pe Marte, se menționeaza intr-un anunț al Casei Albe citat de agenția Reuters. 'Directiva Politicii Spațiale' dispune NASA 'sa conduca un program inovativ…

- Incheierea unui compromis cu privire la Brexit a trezit ”un nou sentiment de optimism” in vederea continuarii negocierilor catre un acord comercial intre Londra si Bruxelles, apreciaza premierul britanic Theresa May, relateaza AFP, scrie news.ro.”Bineinteles, nimic nu este incheiat atat timp…

- Liga 1 va avea arbitraj video, conform deciziei adunarii Generale Extraordinare a LPF. Acest sistem va duce la dispariția greșelilor de arbitraj în Liga 1. Reprezentantii celor 14 cluburi din Liga 1 au votat în unanimitate introducerea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca Israelul este in contact cu mai multe țari care intenționeaza sa urmeze exemplul președintelui american de a muta ambasada SUA la Ierusalim și de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) au ajuns la un compromis asupra frontierei irlandeze dupa Brexit, inlaturand astfel unul dintre obstacolele majore din calea lansarii negocierilor comerciale intre cele doua parti, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza…

- Hosni Mubarak a declarat ca a refuzat oferta pe care Benjamin Netanyahu a facut-o in 2010 in cadrul unui plan de schimb de terenuri cu Autoritatea Palestiniana. "In cursul intrevederii, i-am spus imediat ca, in lipsa unor conditii clare, nici macar nu vreau sa mai aud astfel de oferte in…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde si 55 de miliarde de euro, a informat marti seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP.Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut…

- In urma exploziei a izbucnit si un incendiu care a fost stins dupa mai multe ore de pompieri. Echipele de interventie au descoperit trei cadavre sub daramaturi, iar alte cinci persoane au fost transportate la spital, una din acestea fiind in stare grava. Potrivit presei locale, explozia…

- Opoziția siriana a ajuns la un acord pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile cu regimul, de la Geneva, sub egida ONU, transmite AFP. "Ne-am pus de acord cu celelalte doua grupari (de opoziție) pentru trimiterea unei delegații unite la negocierile directe de…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca a ajuns la un 'acord international' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanti de azil africani, fara consimtamantul lor, relateaza dpa, conform agerpres.ro. ''Gratie unui acord international, aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat ca a ajuns la un 'acord internațional' nespecificat care ii va permite Israelului sa deporteze circa 40.000 de solicitanți de azil africani, fara consimțamantul lor, relateaza dpa. ''Grație unui acord internațional, aceasta masura…

- Cresterea salariilor in sectorul public a dus la peste 10.000 de noi angajari in acest an, cele mai multe fiind in cadrul administratiei locale, circa 7500. O analiza realizata de Hotnews scoate insa la iveala un pericol mai mult sau mai putin ascuns, derivat din aceste angajari masive in sistem.Citeste…

- UPDATE ORA 07:06 Ofițeri ai armatei din Zimbabwe au anunțat ca au intervenit in noaptea de marți spre miercuri pentru a elimina "criminali" apropiați de președintele Robert Mugabe, dar au dezmințit orice tentativa de lovitura de stat contra stapanului absolut al țarii din 1980, transmite…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont a declarat intr-un interviu publicat luni in cotidianul belgian Le Soir ca ramane posibila o alta solutie decat independenta in regiunea sa, asigurand ca 'este in continuare pentru un acord' cu Spania, relateaza AFP.'Sunt dispus si am fost intotdeauna…

- Un autoturism condus de o femeie a plonjat intr-un canal al lacului de acumulare de la Baiculesti, in judetul Arges. In momentul in care autoturismul a fost scos de catre echipajele de pompieri, femeia a fost gasita in masina, in stop cardio-respirator, iar la ora transmiterii acestei stiri paramedicii…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut joi, 8 noiembrie, o intrevedere cu ministrul israelian al Apararii, Avigdor Liberman, in cadrul vizitei oficiale intreprinse in Israel. Seful Guvernului de la Chisinau a reiterat interesul Republicii Moldova pentru dinamizarea parteneriatului intre ministerele Apararii…

- Fiul omului de afaceri Victor Micula s-a laudat cu noul elicopter care a intrat in posesia sa. Victoraș Micula este fiul milionarului oradean Victor Micula. De-a lungul anilor, Victoraș Micula a uluit pe toata lumea cu opulența in care traiește . Acum, Victoraș Micula, care la un moment dat a fost dat…

- La sondaj au raspuns peste 15 000 de persoane. Cei mai mulți dintre cititorii DCNews nu sunt de acord cu reducerea amenzilor. Astfel, 10045 de persoane s-au exprimat impotriva scaderii amenzilor pentru bicicliști, in timp ce 5534 s-au aratat de acord cu masura votata de senatori. Iata…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat sambata ca demisia omologului sau libanez, Saad Hariri, și motivele invocate de acesta trebuie sa reprezinte "un semnal de alarma" pentru intreaga lume cu privire la ambițiile Iranului, relateaza AFP. Prim-ministrul libanez, Saad…

- Moldova va consolida cooperarea cu țarile CSI in domeniul vamal, relateaza NOI.md. Astfel, Guvernul RM a aprobat semnarea unui Acord privind schimbul de informație pentru determinarea și controlul valorii marfurilor in vama in statele-membre ale Comunitatii Statelor Independente (CSI). Implementarea…

- Intr-un spirit total nedemocratic, acesta a convocat in ultima clipa o sedinta de indata, impingand in graba pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini, a modelului de contract de achizitie publica pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare menajera…

- Formeaza unul dintre cele mai amuzante cupluri de pe micile ecrane, se completeaza perfect, rad și plang impreuna, dar au și discuții in contradictoriu. Teo și Bursucu se cearta destul de des din cauza oamenilor din jurul lor. Ca in orice cuplu, fie el unul doar din punct de vedere profesional, exista…

- Primele acuzații in cadrul anchetei procurorului special privind presupusa ingerința rusa in campania prezidențiala de anul trecut din Statele Unite au fost aprobate de un mare juriu, transmit sambata agențiile internaționale de presa care citeaza CNN. Canalul de știri nu precizeaza…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in mare secret. Iar nașii au fost nimeni alții decat Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela. Cei doi proaspeți insuraței au ajuns in fața altarului pe 9 septembrie, iar excentrica Oana Zavoranu a purtat o rochie care a taiat rasuflarea tuturor.…

- Defectele fac parte din personalitatea noastra și ne definesc ca persoana, insa unele persoane duc totul la extrem cand vine vorba de defecte și ies foarte mult in evidența intr-un mod negativ, scrie estisuperba.ro. Citeste si Cele mai bune combinatii de zodii. Ce ai de facut daca nu esti…

- Federația internaționala de fotbal (FIFA) a incheiat un acord care ii va ajuta pe jucatori sa plece de la cluburile lor atunci cand nu sunt platiți la timp, informeaza agenția Reuters. "Este o problema care fierbea de mult, mult timp și nu s-a putut ajunge la un acord. Însa,…

- Nu exista persoana care sa nu fi accesat vreodata canalul YouTube, pentru a viziona un videoclip muzical sau diverse alte inregistrari video. Insa, canalul respectiv a fost, la inceputuri, un site de matrimoniale.

- "Au inceput nuantarile in urma discutiilor cu patronatele, unele observatii ale patronatelor sunt corecte si, pentru a scurta cumva din procedura legislativa, vom pune amendamente, vor fi sub forma de amendamente, la Senat si apoi la Camera Deputatilor", a declarat premierul, intrebat de presa la…