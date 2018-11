Escaladarea tensiunilor între Ucraina şi Rusia: Reuniune de urgenţă luni a Consiliului de Securitate al ONU (diplomaţi) Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit acelorasi surse. Moscova a cerut ca reuniunea sa aiba loc la ora 11.00 (16.00 GMT), a declarat un diplomat pentru AFP. Kievul a denuntat "un act nebunesc al Rusiei impotriva Ucrainei", dand asigurari ca "atacul a fost premeditat". Moscova a confirmat arestarea navelor si faptul ca a facut uz de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

