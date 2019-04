Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala - o batalie susceptibila sa arunce tara intr-un nou conflict, potrivit AFP si Reuters. Confruntat cu riscul unei ample escaladari, Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa se reuneasca de urgenta la 19:00 GMT la solicitarea Marii Britanii pentru a discuta despre situatia din acest stat…