Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, a avertizat in legatura cu riscul unei noi crize a refugiatilor in cazul escaladarii conflictului dintre Iran si SUA, transmite dpa.



'Daca situatia dintre Washington si Teheran va continua sa escaladeze, exista pericolul ca 3 milioane de afgani care traiesc in acea tara sa paraseasca Iranul', a declarat Asselborn, pentru saptamanalul Welt am Sonntag.



Cei mai multi dintre ei probabil ca nu vor reveni in Afganistan din cauza situatiei de securitate de acolo, ci se vor refugia in Turcia si apoi in Europa, a explicat…