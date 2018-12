Esarfele rosii contra vestele galbene ”Les Foulards rouges” este un grup care s-a creat recent, tot pe Facebook, ca riposta impotriva ”Gilets jaunes”. Initiatorii au fost locuitorii din Vaucluse (sudul Frantei) care doreau sa denunte actiunile ”vestelor galbene”. Membri ”esarfelor rosii” afirma ca pledeaza pentru ”libera circulatie” in Franta si ca nu adereaza la ideile ”vestelor galbene”. Pentru ca prefectul […] Esarfele rosii contra vestele galbene is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

