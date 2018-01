Erupție vulcan Mayon. Zeci de mii de persoane EVACUATE Persoanele evacuate provin din sapte localitati aflate in apropiere de vulcanul Mayon din provincia Albay, la 330 de kilometri sud fata de Manila. Mayon a prezentat primele semne de activitate vulcanica in cursul zilei de sambata, cand a ejectat coloane groase de cenusa si aburi fierbinti.



"In ultimele 24 de ore, am monitorizat deplasarea scurgerilor de lava si eruptiile de roci vulcanice provocate de Mayon", a declarat Renato Solidum, directorul Institutului de Vulcanologie si Seismologie din Filipine, intr-un interviu pentru DZMM, un post de radio din Manila.



- Peste 34.000 de persoane au fost evacuate si cazate in centre speciale ce au fost amenajate intr-o provincie din estul statului Filipine, dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din aceasta tara, a aruncat in atmosfera jeturi de lava pentru a patra zi consecutiv, au anuntat miercuri autoritatile filipineze,…

- Vulcanul Mayon in estul Filipinelor, care a devenit activ la sfarsitul saptamanii trecute, a inceput sa verse rauri de lava si ameninta cu o eruptie exploziva, in timpul ce numarul persoanelor evacuate a depasit 15.000, relateaza marti EFE. Magma a inceput sa curga de luni noapte iar marti…

- Peste 12.000 de persoane evacuate din cauza unui vulcan din Filipine. Experții spun ca vulcanului Mayon ar putea erupe in urmatoarele zile, aruncand lava și roci fierbinți cu o viteza de 60 km / h, scrie AFP.

- Institutul seismologic din Filipine ((Phivolcs) a declarat "alerta critica" in fata unei posibile eruptii majore a vulcanului Mayon, din estul tarii, care intrat in eruptie la sfarsitul saptamanii aruncand cenusa si determinand evacuarea a mii de persoane, relateaza luni agentiile EFE si AFP, potrivit…

- Institutul seismologic din Filipine ((Phivolcs) a declarat "alerta critica" in fata unei posibile eruptii majore a vulcanului Mayon, din estul tarii, care a intrat in eruptie la sfarsitul saptamanii aruncand cenusa si determinand evacuarea a mii de persoane, relateaza luni agentiile EFE si AFP.…

- Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica,...

- Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica, au anuntat autoritatile locale, citate de DPA. Doua eruptii freatice au fost inregistrate…

- Seful Salvamont Prahova, Daniel Banu, a declarat ca salvamontistii au plecat, duminica dimineata, in actiunea de cautare a tanarului de 30 de ani, din Bucuresti, care a fost dat disparut dupa ce o avalansa s-a produs pe Valea Costilei, zona care nu este traseu turistic dar care este parcursa de alpinisti,…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, a aruncat in aer, sambata, un nor dens de cenusa, provocand panica in randul a sute de persoane care si-au parasit in graba locuintele situate in apropiere, au anuntat autoritatile locale citate de DPA. Coloana de cenusa a atins o inaltime de 2.500 de…

