- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana duminica dimineata in...

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut vineri, 25 ianuarie a.c., la sediul MAI, o declarație de presa pe tema efectelor fenomenelor meteorologice. Redam, in continuare, declarația de presa: ”La nivel național este in vigoare o atenționare…

- Vulcanul de Foc din Guatemala, situat la aproape 50 de kilometri de capitala, si-a intensificat luni activitatea cu explozii moderate si puternice, expulzand materii piroclastice in jurul craterului, relateaza EFE. Institutul National de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie si Hidrologie a precizat…

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in scadere in urmatoarea saptamana, pana la valoarea de 4.100 mc/secunda, sub media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/secunda), reiese din prognoza publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) valabila pana…

- Municipiul Bucuresti si judetele Ialomita, Braila, Ilfov, Constanta si Tulcea se afla sub atentionare nowcasting Cod galben de ceata luni seara, potrivit unor atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de ceata valabil pana la ora 09.00. Sunt vizate judetele Constanta si Tulcea.Potrivit meteorologilor, se vor semnala :ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca intreg teritoriul acestei tari va fi afectat miercuri si joi de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, pe alocuri insotite de vant puternic…

