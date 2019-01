Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul de Foc din Guatemala, situat la aproape 50 de kilometri de capitala, si-a intensificat luni activitatea cu explozii moderate si puternice, expulzand materii piroclastice in jurul craterului, relateaza EFE. Institutul National de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie si Hidrologie a precizat…

- Romanul Emanuel Gyenes a ocupat locul 67 la clasa moto, in prima etapa a Raliului Dakar 2018, competitie care se desfasoara in Peru.Proba a fost castigata de spaniolul Joan Barreda Bort (Honda), urmat de Pablo Quintanilla (Columbia) si Ricky Brabec (SUA). Etapa a doua va avea loc marti,…

- Mai mult de 1.500 de migranti din America Centrala au sosit joi in orasul mexican Tijuana, la granita cu Statele Unite, relateaza AFP preluata de Agerpres. In cursul diminetii, 22 de autobuze avand fiecare la bord circa 50 de migranti au ajuns la intrarea in acest oras situat in statul mexican…

- Donald Trump foloseste frica de imigranti ca arma electorala. Presedintele american le-a cerut oamenilor sa voteze cu republicanii, daca nu vor ca tara lor sa fie invadata de infractorii din America Centrala.