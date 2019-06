Eructatia la bebelusi. 8 tehnici pentru proaspetele mamici

Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea și soțul ei se afla in vacanța la Belek , Turcia, unde profita din plin de soare și de zile relaxante. Vedeta se afla in cea de-a 31-a saptamana de sarcina și așteapta cu nerabdare momentul in care va deveni mama pentru a șasea oara. Pana atunci, aceasta ține legatura cu viitoarele mamici,…

- Primarul George Scripcaru a oferit astazi, la Maternitatea Brașov, proaspetelor mamici, pachetele cu produse pentru bebeluși, in cadrul programului „Trusou pentru nou-nascut“. Valoarea produselor din fiecare pachet este de 1.500 de lei și acopera produsele necesare pentru ingrijirea copiilor in primele…

- Proiectul educational „Instruirea timpurie salveaza vieti“ incheiat intre Scoala Postliceala „ANA ASLAN“ Focsani si Scoala Gimnaziala „ION CIMPEANU“ din Cimpineanca s-a derulat ieri. Este scoala altfel pentru multi dintre elevii vranceni si pentru ca sa fie cu adevarat „altfel“, elevii de la Scoala…

- Daca vrei sa revii la abdomenul plat pe care il aveai inainte sa ramai insarcinata, nu te baza doar pe abdomene. Este adevarat ca doctorii recomanda cel putin 150 de minute de exercitii pe saptamana dupa ce ai nascut, insa abdomenele nu vor face altceva decat sa scoata burta in evidenta.

- Parintii de bebelusi se plang de disconfort in spitale, din cauza ca nu au loc destinat schimbarii scutecelor. Unii spun ca fac asta chiar pe coridoare, printre alti pacienti si in lipsa de conditii speciale.

- Leaganul ucigas a fost retras din magazine, dupa ce, in Statele Unite, 32 de bebelusi au murit sufocati in leaganul 'Fisher Price, Rock'n Play Sleeper'. Astazi compania a retras toate cele 5 milioane de balansoare aflate pe piata.

- Camera Deputaților a votat, miercuri, modificarea OUG 111/2010 prin care indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in cazul in care mamele nasc alt copil in 12 luni de la finalizarea concediului maternal, nu va putea sa fie mai mica decat indemnizația primita pentru copilul nascut anterior. Proiectul…

- Toate doamnele și domnișoarele știu ca o sarcina lasa urme vizibile pe corp și oricat de mult ne-am dori, aceste lucruri sunt de neevitat. Așa se face ca multe femei se aleg cu vergeturi in urma unei sarcini, dar nu este totul pierdut, caci poți scapa de aceste lucruri inestetice mai simplu decat te-ai…