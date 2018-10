Erste: T4 arata mai prost in Europa decat in SUA. Scaderile pot ajunge la 5% la finalul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat…

- Veniturile Revolut au crescut de 5 ori in anul 2017, de la 2.4 milioane de lire sterline la 12.8 milioane GBP, volumul lunar al tranzacțiilor a crescut de la 200 de milioane de dolari la 1.5 miliarde de dolari, iar numarul utilizatorilor s-a triplat, de la 450.000 la 1,3 milioane. Creșterea veniturilor…

- Daea: Creșterea porcilor in gospodarii nu va fi interzisa! Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, a declarat, vineri, la Cluj, ca pesta porcina e o problema pentru mai multe tari europene si ca Romania poate beneficia de ajutor suplimentar pentru supravegherea cazurilor…

- ♦ Economistii incep sa coboare previziunile de crestere economica, dupa ce INS a publicat datele detaliate despre cresterea PIB in T2/2018. Concluzia? Industria nu merge asa bine, iar investitiile sunt dezamagitoare. BCR, principala banca din sistem dupa active, a coborat previ­ziunea…

- Contrar tendintelor tot mai pronuntate pe piata Uniunii Europene, de scadere masiva a vanzarilor de masini diesel, in Romania livrarile autoturismelor alimentate cu motorina au avansat. Astfel, conform datelor publicate de Asociatia Contructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in prima jumatatate…

- Fostul șef al Bancii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, a declarat intr-un interviu ca in acest moment intregul sistem financiar mondial este la fel de vulnerabil cum era in 2008, atunci cand a izbucnit criza financiara mondiala. Potrivit șefului BCE, aceasta situație se datoreaza unui numar prea…

- Cresterea preturilor la petrol și intarirea economiei glbale ar putea duce la cresterea tarifelor biletelor de avion, in 2019, in majoritatea regiunilor, se arata in estimarile unui studio efectuat de Carlson Wagonlit Travel (CWT) si de Global Business Travel Association (GBTA), informeaza mediafax.…