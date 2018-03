Erste a inceput transformarea digitala a sucursalelor. 5 din 6 clienti vor cauta in branch-uri sfaturi personalizate

Stiri pe aceeasi tema

- BCR investeste 50 de mil. euro in urmatorii doi ani pentru a transforma unele sucursale in sucursale digitale, fara cash, arata comunicatul de presa transmis de Erste Group. Integrarea tehnologie in sucursale da posibilitatea de a oferi servicii care nu era disponibile inainte si la schimbarea…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Banca Comerciala Romana (BCR) promoveaza o oferta avantajoasa pentru creditul Prima Casa: dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, avans minim de 5% și comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clienții pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana care…

- Legislatia din Romania contureaza o lista de documente obligatorii pentru membrii societatii. De la asigurarile obligatorii de locuinte, pana la diverse acte ale casei si acte personale, toate aceste documente ne ajuta sa obtinem un loc in societate. Unul dintre documentele obligatorii pentru…

- Oamenii obosesc tot mai mult mental, și tot mai puțin fizic, pentru ca mintea lor este din in ce mai mult solicitata. Astfel, mentalul fiind obosit, va ingreuna sau incetini și funcțiile fizice. Pana și mancarea se digera mai greu la un mental aglomerat. "Prin celulele sale puse cap la cap,…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat, joi, suplimentarea cu inca un avion Airbus A320 a bazei sale din Cluj si suplimentarea zborurilor de pe aeroportul din Transilvania. Noua aeronavă va asigura suplimentarea cu 21 de frecvenţe săptămânale, inclusiv pe cele şapte…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Criza fortei de munca pare sa fi cuprins tarile din Europa Centrala si de Est. Desi Slovacia este un magnet pentru producatorii de autovehicule, industria se concentreaza doar intr-o parte a tarii, creand acolo un deficit de forta de lucru calificata rezolvat partial cu muncitori "importati" din Serbia,…

- Zeci de copii din Craiova, pasionati de dans, au mers la Viena, Austria, pentru a reprezenta Romania intr-o importanta competitie de dans. Talentul si daruirea celor 77 de copii i-au facut sa se intoarca de la „Vienna Fest Info Dance ...

- Raiffeisen Bank a introdus in aplicatia de mobile banking, Smart Mobile, autorizarea platilor prin amprenta, atat pentru smartphone-urile cu sistem de operare Android, cat si pentru cele pe iOS. In plus, pentru utilizatorii iPhone X, autorizarea se poate face si cu Face ID. Astfel, cei 470.000…

- ING Bank Romania a dezvoltat o noua platforma digitala, ING Business, dedicata companiilor de talie medie (Mid Corporate Banking), care raporteaza cifre de afaceri intre 2 milioane lei si 500 de milioane lei. Platforma ING Business va fi lansata in aprilie si va oferi gradual o experienta de tip…

- BACKI PETROVAC. Aflata la 20 de kilometri de Novi Sad, localitatea Backi Petrovac a gazduit, in weekend, o noua ediție a Festivalului Carnatului. Au participat 39 de echipe reprezentand Serbia, Ungaria, Slovacia, Croația si Romania, tara noastra fiind reprezentata de o echipa din localitatea aradeana…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- "In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad Anonima. Scopul declarat al societații comerciale: prestari servicii, import-export, agricultura și creșterea animalelor. Toți patru sunt sau au fost implicați in scandaluri de corupție in Romania. Alina…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau va intalni formatia turca Kastamonu Belediyesi GSK, iar SCM Craiova se va duela cu rusoaicele de la Lada Togliati, in sferturile de finala ale Cupei EHF, potrivit tragerii la sorti de marti, de la Viena. Echipele romane se vor intalni in semifinale, daca ambele…

- Scopul independenței Republicii Moldova a fost unificarea cu România. Valentin Dolganiuc este unul dintre semnatarii Declarației din 1991. Ex-deputatul considera ca unioniștii au luptat pentru independența, iar cei care sunt astazi stataliști, în anul de rascruce politica, au militat…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis astazi ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara, lanseaza proiectul POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”. Proiectul are o valoare totala de finantare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operational…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Redactorii saptamanalului de limba germana „Banater Zeitung” au organizat si in 2018 „Degustarea carnatilor banateni” – „Worschkoschtprob”, sarbatoare cu o traditie de cateva decenii pentru minoritatea germana din Banat si nu numai. Evenimentul din acest an a fost organizat, joi, la Caminul Cultural…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- În cadrul proiectului, consorțiul internațional dezvolta un sistem inteligent de recunoaștere automata a biletelor, care permite accesul rapid al calatorilor în mijloacele de transport, reducând astfel cozile de la intrare, inclusiv la orele de vârf Transformarea…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Romania a fost mentionata in multe contexte la Euromoney 2018, conferinta de la Viena pentru investitorii din Europa Centrala si de Est, dar desi are cea mai mare crestere economica din Europa si din zona, nu reuseste sa scape de stigmatul deficitului bugetar nesustenabil, perceptia in privinta…

- Cetațean slovac, urmarit internațional, depistat in județul Mureș. Politistii din Mureș, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat marți, 16 ianuarie, un cetațean slovac, in varsta de 43 de ani, care era urmarit internațional de catre autoritațile…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, i-a primit la sediul instituției pe reprezentanții crescatorilor de ovine și pe cei ai marilor rețele comerciale (Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania) in data de 15 ianuarie 2018. Scopul intalnirii a fost acela de a facilita legatura…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile demografice…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Dr.Max, unul dintre cele mai mari lanturi de farmacii din Europa Centrala, a finalizat contractul de achizitie a A&D Pharma, cel mai mare grup farmaceutic din Romania, care detine farmaciile Sensiblu si Punkt. Farmaciile Dr.Max se pozitioneaza, cel putin declarativ, ca un retailer farmaceutic cu preturi…

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Erste Private Banking a atras in ultimele doua saptamani 30 de milioane de euro de la clienti cu venituri mari, ca urmare a evolutiilor din piata, activele gestionate depasind pragul de un miliard de euro. „Ne bucura faptul ca suntem prima alegere a clientilor din Romania in momentul in…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert din totalul de legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE). Mai mult, tara noastra inregistreaza de departe…

- Lorena Macnaughtan, directoarea zonei eHealth a celui mai mare eveniment de new-tech din Romania, ICEE Fest, face o foarte detaliata analiza a dezvoltarii domeniului sanatatii digitale si se arata in multe locuri foarte optimista, iar Ion Petrovai de la Cluj, fondatorul comunitatii eHealth FreshBlood,…

- Peste 2 milioane de turisti straini. Cat au cheltuit si care a fost scopul vizitei Peste doua milioane de turisti nerezidenti au fost cazati in structurile de cazare turistica, cheltuielile acestora ridicandu-se la 4,6 miliarde de lei, in primele noua luni din 2017, afacerile si conferintele fiind principalele…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, l-a acuzat pe ambasadorul Canadei la București ca se implica in politica interna a Romaniei și ca dezinformeaza. Asta dupa ce Kevin Hamilton a declarat ca țara sa, asemenea altor parteneri ai Romaniei, este la fel de ingrijorata precum protestatarii de…

- Intreprinzatorul hunedorean, mai ales cel care a ales calea mai complicata de a face producție, are de cațiva ani o mare problema: nu mai gasește forța de munca calificata. Atuul forței de munca inalt calificate din Hunedoara s-a sleit și a devenit un fel de ”fake news” in textele festive de promovare…