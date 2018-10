Eroziunea solului, o problemă pentru agricultură Romania pierde anual 100 de milioane de tone de sol fertil, pe terenurile in panta unde nu exista vegetatie, din cauza eroziunii la suprafata, pe terenurile in panta unde nu exista vegetatie, „din deal in vale, fara curba de nivel din cauza eroziunii la suprafata, din cauza vantului” sustine ministrul Agriculturii, Petre Daea. „(…) Aici lucrurile trebuie sa fie bine cunoscute si gestionate. Preocuparea noastra permanenta si cercetarea fac pasi, dar si fermierii pentru a avea solutii”, a declarat, ministrul Agriculturii, la o conferinta organizata de Academia de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS)… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

