Claudiu Keseru a declarat, vineri seara, dupa remiza obtinuta de nationala Romaniei in meciul cu Norvegia, scor 2-2, din preliminariile Euro-2020, ca el si colegii sai au refuzat sa plece invinsi de la Oslo.

“O senzatie de nedescris. Nu-mi venea sa cred, erau atatea ganduri in mintea mea… Merita orice efort posibil senzatia de dupa egalare. E putin frustrant, nu mi s-a parut ca eram inferiori incat sa pierdem 2-0. E bine ca am aratat inca o data cat caracter are acest lot condus de acest antrenor care inspira. In viata exista o balanta, n-a fost sa intre cu Suedia, s-a intamplat astazi.…