- Actorul rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme-cult ale epocii sovietice, a murit, luni, la varsta de 82 de ani, a anuntat Moscow Art Theatre, unde a fost director artistic, relateaza AFP.

- Victimele au ajuns la spital cu taieturi pe brate, urechi, fata si torace. Astfel, un pacient in varsta de 28 de ani din Podu Iloaiei prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, multiple plagi taiate la nivelul bratului drept, arcada sprancenara stanga si pe urechea stanga. Pacientul…

- Un adolescent din Ploiesti a avut parte de o uriasa surpriza neplacuta. A primit pe telefonul mobil filme deocheate cu mama lui, in timp ce intretinea relatii intime cu un barbat, altul decat sotul ei. Adrian, individul care a trimis imaginile, era gelos ca Elena nu mai voia sa continue relatia extraconjugala…

- Recompensat cu Nobel pentru contributia adusa la studiul genomului uman, Sulston a condus Human Genome Project din Marea Britanie si a infiintat si condus Wellcome Sanger Institute din apropiere de Cambridge, una dintre cele mai importante institutii de biomedicina din tara. Anuntul a fost facut vineri…

- Hawaianul George Downing, considerat o legenda a surfingului pe valuri uriase, a incetat din viata miercuri 7 martie, la varsta de 87 ani. Downing a murit miercuri dimineata in Insula sa ...

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 82, potrivit unei informari publicate marti pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua decese au fost inregistrate luni si marti. Este vorba despre un barbat in varsta de 69 de ani, din judetul…

- David Ogden Stiers, un prolific actor american, devenit celebru dupa ce a interpretat un medic chirurg in serialul de televiziune "M.A.S.H.", a murit sambata la varsta de 75 de ani, informeaza Press Association. Agentul de presa al artistului a confirmat ca actorul american a decedat in…

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, autorul a trei filme din seria "James Bond", a murit la varsta de 97 de ani, in somn, dupa ce, in urma cu zece ani, fusese diagnosticat cu dementa, potrivit bbc.com.

- Regizorul britanic Lewis Gilbert, a carui filmografie bogata include si trei pelicule din seria James Bond, a decedat la varsta de 97 de ani.''Am aflat cu mare tristete ca ne-a parasit prietenul nostru drag, Lewis Gilbert'', au scris producatorii Michael G.

- Un antrenor celebru s-a stins din viata la varsta de 63 de ani, in urma unui infarct. Mircea Petrisor, unul dintre antrenorii cunoscuti pentru performantele obtinute in baschetul juvenil din judeteul Vrancea, a murit la varsta de 63 de ani, dupa ce a suferit un infarct. In ciuda faptului…

- Nicola White, o tanara mamica din Llanelli, a fost diagnosticata cu o boala cumplita. Cu toate ca suferea de cancer osos, mamica in varsta de 33 de ani s-a luptat cu boala inca de la varsta de 16 ani.

- O femeie in varsta de 32 de ani din orașul Murgeni și-a pus capat zilelor, in urma unei puternice dezamagiri in dragoste. Parinții barbatului cu care aceasta avea un copil nu o acceptau ca nora, pe motiv ca nu avea studii superioare.

- O tanara mama in varsta de 22 de ani din Marea Britania a socat autoritatile cu crima pe care a comis-o. Si-a otravit copilul, apoi i-a tinut mana pe fata pana cand micutul, in varsta de 7 saptamani, a murit sufocat.

- O femeie in varsta de 52 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a fost lovita cu un topor si lasata intr-o camera cuprinsa de flacari. Nenorocirea s-a petrecut in orasul Podu Iloaiei, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2:00. Atunci, Gandurel in varsta de 42 de ani s-ar fi certat…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, care ar fi din Marginea, a murit intr-un accident rutier petrecut in Marea Britanie, soldat cu decesul a trei romani. Dupa cum relateaza The Telegraph, este vorba de doi tineri in varsta de 22 de ani și de o femeie in varsta de 40 de ani, care se aflau intr-o masina…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- O mare actrița a poposit in platoul "Guess my age -Ghicește varsta". Teodora Mareș a jucat in unul dintre cele mai indragite filme romanești, "Declarație de dragoste", iar frumusețea ei a ramas, parca, intacta.

- Actorul american Mickey Jones a murit la vârsta de 76 de ani, în urma unor probleme de sanatate. Barbatul fusese internat în spital de mai multe ori, în ultimele saptamâni.

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Chitaristul german "Coco Schumann", supravietuitor al lagarelor naziste, unde a fost obligat sa cante, inainte de a-si construi o cariera in lumea muzicii jazz, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a murit la varsta de 93 de ani, transmite...

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Un detinut celebru din penitenciarul Iasi, Gologan Gheorghe Simion, a murit pe un pat de la Spitalul "Sfantul Spiridon", iar familia acestuia acuza faptul ca acesta a fost lasat sa moara din pricina numelui sau, informeaza bzi.ro. Gheorghe Simion Gologan este o legenda in mediul interlop iesean.…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata la 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. 25 Ianuarie 2018, 15:24 (actualizat 25 Ianuarie 2018, 15:43)…

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- Fuego, Paul Surugiu pe numele sau real, a trait o poveste de dragoste cu o tanara care urma chiar sa-l faca tatic. Fuego a trait o frumoasa poveste de dragoste cu o tanara pe nume Ana Maria Ciaușu, despre care se spune ca a fost prima lui iubire. Povestea de iubire dintre Fuego și Ana Maria Ciaușu nu…

- Alina Cosovliu, politista in varsta de 28 de ani care a murit de cancer, a luptat pana in ultimul moment pentru viata ei. Fata nu a mai rezistat insa si, dupa luni de tratamente, corpul ei a cedat, lasand o multime de prieteni impietriti de durere.

- Adrian Titieni este unul dintre cei mai solicitați actori romani ai momentului, are doi copii care au avut roluri in filme, dar niciunul nu-i calca pe urme. Actorul a vorbit deschis despre familie și sanatate și recunoaște ca, deși au aparut ”mici probleme”, nu prea ajunge sa-și faca analize. Actorul…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Tragedie, in aceasta dimineata, in Ploiesti. O tanara in varsta de 23 de ani din Cocorastii Mislii a murit intr-un accident rutier produs in jurul orei 8, in zona Hipodromului Ploiesti. Se pare ca tanara a fost acrosata de o masina in timp ce se afla pe trecerea pentru pietoni. Soferul a fost…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Lista cu toate personalitatile, in ordine cronologica, care au murit in acest an, potrivit rador.ro. 4 ianuarie – Muizicianul constantean GHEORGHE PARNICA, reputat violonist si dirijor, a murit la varsta de 86 de ani 4 ianuarie – CONSTANTIN CIUCEANU, luptatorul anticomunist din Munții…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Kim Jong-hyun, liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee, a murit luni, la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost transportat la spital in stare de inconstienta, au anuntat mai multe publicatii, potrivit Reuters, citeaza News.ro.

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…

- Aeronava s-a prabusit peste o padure din Ravensburg, districtul Baden-Wuerttemberg (Germania). Cei trei ocupanți de la bord au murit. La bord se aflat pilotul in varsta de 45 de ani si doi pasageri, unul in varsta de 49 de ani si unul de 79 de ani. Nu se stie pana acum care este cauza…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

