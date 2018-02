Stiri pe aceeasi tema

- Italienii n-au auzit de FCSB. Cum este prezentata echipa lui Gigi Becali pe site-ul oficial al UEFA. Atat in avancronica meciului, cat și in cronica partidei, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” scrie ca trupa din Berceni este ”Steaua Bucarest”, infuriindu-l pe juristul Florin Talpan și pe…

- FCSB VS. LAZIO // FCSB spera sa obtina un rezultat favorabil, în aceasta seara, pe Arena Nationala. Fotbalistii lui Dica joaca, de la ora 22 si 5 minute, împotriva echipei Lazio Roma, în 16-imile Europa League. FCSB VS.

- Italienii o prezinta pe FCSB ca fiind Steaua Bucarest. Talpan, ii dai in judecata? Inaintea jocului cu Lazio, din Liga Europa, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” ignora conflictul dintre Gigi Becali și Armata. Jurnalistul care a consemnat declarațiile antrenorului Simone Inzaghi de la conferința…

- Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tanase, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in meciul cu Lazio Roma, programat pe Arena Nationala din Capitala in saisprezecimile de finala ale Europa League, este important ca formatia lui sa nu primeasca gol. "Cu siguranta ne asteapta…

- Denis Alibec (27 de ani) este hotarat sa faca uitata perioada neagra pe care a traversat-o anul trceut, atunci cand Gigi Becali il mitralia, ori de cate ori avea ocazia, pentru prestatiile modeste. Pentru a reusi acest lucru, atacantul a luat cea mai neasteptata decizie.

- Tallia Storm este o cantareata de talie internationala in varsta de doar 19 ani. Vedeta s-a remarcat nu doar datorita vocii sale, cat si datorita fizicului sau deloc usor de trecut cu vederea.

- Lazio Roma, adversara FCSB-ului din 16-imile Europa League, a fost invinsa chiar pe propriul teren de Genoa, scor 2-1, intr-o partida din etapa cu numarul XXIII a campionatului Italiei. Golul care a provocat a doua infrangere consecutiva in Serie A pentru trupa lui Simone Inzaghi a venit tocmai in prelungirile…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Gigi Becali e dezamagit total de echipa lui din meciul caștigat in fața lui Gaz Metan, scor 2-1, și spune ca e tentat sa mai investeasca in fotbaliști. Fotbalistul vizat este Alexandru Baluța, mijlocașul de 24 de ani al lui CSU Craiova, care a mai fost in vederile roș-albaștrilor și care are o clauza…

- Fotbalistul ”infiat” de Gigi Becali, Claudiu Raducanu ”Blocnotes”, a reusit sa-si recupereze o parte din averea pe care a adunat-o in ani de zile de alergat pe terenul de joc. Golgheterul Stelei, care a evoluat apoi la Espanol Barcelona, a pus ban pe ban si a strans peste doua milioane de euro, dar…

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Formatia AS Roma a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei.Golul a fost marcat de Zapata, in minutul 80. In minutul 39, Florenzi de la AS Roma a ratat un penalty, anunța News.ro.Pentru…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Incredibil, dar adevarat! Cosntantin Budescu si Denis Alibec, starurile pe care Gigi Becali spera sa obtina sume importante de bani, au avut parte de o umilinta de zile mari. Cel care a pus la respect cele doua vedete de la FCSB este un fotbalist cu state vechi in Liga I.

- Grea e viata de fotbalist, mai ales atunci cand soarta iti intoarce spatele brusc! Acest lucru a fost experimentat de Florin Costea (32 de ani). Candva jucatorul favorit al lui Gigi Becali, acesta a ajuns sa evolueze in Liga a III-a, pentru modesta echipa ACS Șirineasa. Totusi, cosmarul atacantului…

- Gigi Becali este cunoscut ca un barbat vulcanic, iar, in schimb, sotia sa este linistita, chiar tacuta. Cu toate acestea, patronul clubului Steaua are de ce sa se mandreasca, cu atat mai mult cu cat Luminita este o femeie frumoasa, dar extrem de discreta și de modesta.

- Steaua a reușit luni un alt transfer de senzație, dupa Valerica Gaman. "Cristi Tanase tocmai a semnat. Face vizita medicala și va pleca mâine în cantonament din Spania. A semnat pe patru luni. Așa a vrut el. Eu îmi doream sa semneze pe 2 ani, dar a zis ca nu vrea, ca…

- Cristiano Ronaldo a oferit imaginea sfarsitului de saptamana, dupa ce a fost surprins de camere in timp ce isi inspecteaza rana suferita in timpul unui meci folosind telefonul doctorului echipei Real Madrid. Golul inscris de Ronaldo duminica nu a fost la fel de spectaculos ca gestul sau de dupa. Accidentat…

- Lui Adam Nemec i-a lipsit mult iubita! Acest lucru e evident din imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , vi le prezinta in exclusivitate. Aflat intr-o librarie, atacantul lui Dinamo nu si-a mai putut tine in frau sentimentele si a tabarat, pur si simplu, pe logodnica sa, pe care a sufocat-o…

- Inspectoratul Scolar Judetean ISJ Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela Muntean.…

- Ionel Arsene, seful Consiliului Judetean Neamt retinut joi de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost in 2014 tinta unui scandal, dupa ce pe internet a fost postata o inregistrare care il surprinde in timp ce intretine relatii intime cu o tanara.

- Denis Alibec e in duel direct cu propria greutate, dorind sa ajunga la 90 de kilograme. A venit la FCSB cu 98 de kilograme, asa cum a dezvaluit Gigi Becali, acum are in jur de 94 de kilograme. Fotbalistul pentru care Steaua a platit doua milioane de euro trage tare sa-si revina si fizic, si psihic.…

- FC Botoșani a pierdut primul amical din aceasta iarna in fața formației de pe locul 6 din a doua liga rusa, Baltika. Moldovenii au fost invinși cu 2-1, ambele reușite ale rușilor venind in prima repriza, in minutele 38 și 44. Golul de onoare al romanilor a venit in prelungirile partidei, cand Olimpiu…

- De Amorim e obligat sa impresioneze la Kayseri pentru ca turcii sa plateasca 600.000 de euro in vara. La Steaua are usa inchisa la prima echipa, iar brazilianul spune ca nici colegii nu i-au fost alaturi. William De Amorim are viața grea daca nu reuseste sa dea randament la Kayserispor in asa fel incat…

- Fotbalistul echipei FCSB, Filipe Teixeira, a declarat, duminica seara, ca el si colegii sai trebuie sa fie increzatori ca pot produce surpriza in confruntarea cu Lazio Roma, de luna viitoare, din 16-imile Ligii Europa."Cu Lazio va fi un meci foarte greu pentru noi, trebuie sa fim realisti.…

- Obiectivul lui Filipe Teixeira pentru 2018 este caștigarea campionatului cu FCSB. Fotbalistul portughez a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca el si colegii sai trebuie sa fie mai buni in 2018 deoarece in momentul de fata formatia ros-albastra ocupa doar locul 2 in clasamentul Ligii I.…

- Gica Hagi s-a intors in țara cu Ianis: ”Tratativele sunt foarte avansate! Sper sa-l avem cand incepe campionatul”. Gica Hagi este aproape de a-și readuce fiul la echipa. „Regele” s-a intors in țara cu fiul sau cu tot și spune ca nu-l mai lasa sa plece! „Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate.…

- Fotbalistul care a reușit sa ii aduca campionatul lui Gica Hagi, iar apoi a fost exclus din lotul Viitorului pare sa fie genul de tanar car eiși idolatrizeaza mama și face tot ce ii sta in putința pentru a o rasfața.

- Nicolae Dica avertizeaza: ”E normal ca la inceput de an sa nu ai evoluțiile pe care le așteapta toata lumea”. Tehnicianul de la FCSB, Nicolae Dica, avertizeaza ca, in februarie, la reluarea sezonului 2017-2018, echipa sa va avea nevoie de cateva jocuri pentru a-și intra in ritm. ”Vine vacanța, apoi…

- Ștefan Iovan lucreaza la CSA Steaua, dar ține și cu FCSB! ”Cum sa nu ne bucuram cand este in primavara europeana?”. Cu toate ca este in funcția de director sportiv la CSA Steaua, echipa MApN care activeaza in Liga a 4-a, Ștefan Iovan se bucura și pentru realizarile FCSB. Asta deși cele doua grupari…

- Mirel Radoi a dezvaluit astazi ca Gigi Becali și l-ar dori pe Alexandru Mateiu de la CSU Craiova, iar sursele GSP.ro susțin ca patronul FCSB a luat deja legatura cu jucatorul. Gigi Becali s-a interesat de situația lui Mateiu prin interpuși și a aflat cum il poate transfera. Jucatorul n-ar spune nu ofertei,…

- Gigi Becali a negociat azi cu Olimpiu Moruțan, jucatorul fiind prezent la sediul clubului. (Detalii aici) Fotbalistul a anunțat ca va dat in scurt timp un raspuns, dar cel mai probabil va accepta oferta patronului FCSB și va semna cu echipa lui Dica. Insa, mijlocașul de 18 ani va ramane la FC Botoșani…

- Gigi Becali a declarat zilele trecute ca-și dorește un jucator de la CSU Craiova, iar jurnaliștii italieni de la tuttomercatoweb.com scriu ca ar fi vorba de Gustavo. Aceștia scriu ca Gigi Becali ar fi facut deja o oferta pentru mijlocașul de 26 de ani de la CSU, care a reușit 9 goluri și 3 pase decisive…

- Olimpiu Moruțan, la FCSB! Patronii s-au ințeles, fotbalistul vine in vara in București. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a facut anunțul. Becali anuntat ca s-a inteles cu FC Botosani pentru a Olimpiu Morutan (18 ani). Declaratiile omului de afaceri vin in completarea lui Valeriu Iftime, omul cu banii…

- FCSB va înfrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca românul Ștefan Radu, în șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon.

- Tragerea la sorti a 16-imilor de finala din Europa League, a avut loc la Nyon, luni, de la ora 14:00. Pentru ca a ratat sansa de a-si castiga grupa, vicecampioana Romaniei are parte de un adversar dificil. Conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon, formatia patronata de Gigi Becali va intalni echipa…

- Managerul sportiv al gruparii Lazio Roma, Angelo Peruzzi, a declarat, pentru Sky Sport, ca adversara din 16-imile Ligii Europa, Steaua, a fost mereu un club important si ca dubla mansa va fi dificila, insa putea fi mai rau pentru echipa din Serie A, dupa tragerea la sorti de la Nyon. "Nu spunem ca…

- Angelo Peruzzi, managerul lui Lazio, a afirmat ca italienii sunt foarte multumiti de rezultatul tragerii la sorti. Gigi Becali, prima reactie dupa ce a aflat ca FCSB o va intalni Lazio "Se putea si mai rau, dar Steaua este un club cu istorie, este o echipa mare in ciuda ultimelor probleme…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, duminica seara, ca va aduce la FCSB doi sau trei jucatori, dintre care unul va fi decisiv pentru echipa. El a mentionat ca fotbalistul respectiv este strain si nu este Adam Nemec, potrivit news.ro"O sa iau 2-3 jucatori, unul dintre ei va fi decisiv…

- Senegalezul Ndiaye Mediop, atacantul celor de la Ripensia Timișoara a reușit un hatrick de senzație in meciul in care echipa sa a remizat pe teren propriu cu Luceafarul Oradea, 4-4. Recent, atacantul de 26 de ani i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali in care s-a autopropus la echipa roș-albastra. …

- S-a pus punct in scandalul dintre Gabriel Enache, fotbalistul de la FCSB, si Madalina, fosta lui sotie! Judecatoria Sectorului 1 a rezolvat ultimele neintelegeri dintre cei doi, custodia fetitei si pensia alimentara pe care jucatorul trebuie s-o onoreze chiar retroactiv. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali, a recunoscut ca a greșit, atunci cand a amenințat ca-l va demite pe antrenorul Nicolae Dica, daca acesta ii va mai permite lui Budescu sa execute cornerele.Dupa ce mijlocașul a inscris dintr-o astfel de faza fixa, la capatul unui meci in care a impresionat…

- Fotbalistul moldovean Alexandru Epureanu a fost eroul echipei sale de club Istanbul Bașakșehir in ultimul meci din campionatul Turciei. Fundașul nostru a marcat golul victoriei pentru echipa sa in partida cu Osmanlispor din etapa a 14-a.

- Lazio Roma (cu Stefan Radu integralist) a castigat cu 2-1 meciul disputat pe terenul celor de la Sampdoria (Serie A, etapa XV). Golul victoriei oaspetilor a venit in minutul 91, fiind reusit de Caicedo. In urma acestui rezultat, Lazio se afla pe 5 in Italia, cu 32 de puncte acumulate.

- Gigi Becali a anunțat ca va transfera un jucator foarte tehnic, insa a evitat sa-i dezvaluie numele. De asemenea, a spus ca il va mai aduce pe dinamovistul Nemec și ca De Amorim e pe picior de plecare. "Vreau sa mai iau un jucator cu tehnica, un jucator care scoate adversarul din joc. Eu de mult il…

- Alaturi de Denis Alibec si de Constantin Budescu, Catalin Golofca este unul dintre jucatorii care au dezamagit teribil in ultima vreme la FCSB. Considerat un super-fotbalist in momentul in care a semnat cu vicecampioana Romaniei, fostul jucator de la FC Botosani a cazut repede in dizgratia lui Gigi…

- Shakira a facut hemoragie la nivelul corzilor vocale și a trebuit sa fie dusa de urgența la spital. Dupa ce medicii i-au prescris un tratament, aceasta s-a intors acasa. Acum, insa, aceasta a trebuit sa mearga la un control, iar Gerard Pique i-a sarit in ajutor și i-a fost șofer.

- Tao Wickrath este vanata constant de paparazzi, oriunde s-ar afla. Fie ca iese la shopping sau ca isi broneaza formele voluptoase, frantuzoaica poreclita Wonder Woman atrage atentia cu formele sale apetisante.