- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis sambata, 2 martie a.c., un mesaj cu prilejul comemorarii a 30 de ani de la jertfa eroului-martir Liviu Cornel Babeș. Liviu Cornel Babes si-a dat foc pe partia Bradul din Poiana Brasov, pe 2 martie 1989, in semn de protest fata de regimul comunist.Va…

- Un caine din comunitatea Westchester din SUA a dat dovada de mult curaj și devotament salvandu-și familia de la moarte. Patrupedul, pe nume Sadie, a fost gasit de vecini in timp ce latra neincetat in...

- DINAMO // Aniversare trista pentru fotbalul romanesc. Daca ar fi trait, Catalin Hildan, fostul capitan al celor de la Dinamo, decedat pe 5 octombrie 2000, ar fi implinit azi 43 de ani. La fel cum se intampla in fiecare an, suflarea roș-alba nu l-a uitat pe Catalin Hildan. Azi, Ionel Danciulescu și cei…

- Helmuth Duckadam, 59 de ani, a ramas impresionat de gestul lui Donald Tusk, 62 de ani, președintele Consiliului European, care a facut referire la "Eroul de la Sevilla" in speech-ul memorabil ținut acum doua zile la Ateneul Roman. Astfel, fotbalistul legendar al Stelei i-a facut cadou lui Donald Tusk…

- Un tanEr de 20 de ani din Aiud, judetul AlbE, a apelat la un gest extrem pentru a pEstra o relatie de prietenie cu fosta sa iubitE care-l pErEsiset. A dat foc locuintei fetei xi a apErut in rolul de ~salvator prin anuntarea persoanelor aflate in locuintE xi prin solicitarea ajutorului din partea autoritEtilor.

- Zi de sarbatoare in familia Georgianei Lobonț! Baiețelul ei a implinit 1 anișor, iar cunoscuta intrepreta de muzica populara i-a organizat micuțului o petrecere pe cinste. Acesta a primit diverse cadouri iar familia lui a avut grija ca micutul Eduard Nicolas sa fie fericit! Cel mai mare vis al Georgianei…