Stiri pe aceeasi tema

- Cel care l-a salvat pe tanarul cazut pe sine, la metrou, in statia Costin Georgian, se numeste Mihai Daniel Moldoveanu si este voluntar in cadrul proiectului "Exista un erou in fiecare dintre voi".

- Cel care l-a salvat pe tanarul cazut pe sine, la metrou, in statia Costin Georgian, se numeste Mihai Daniel Moldoveanu si este voluntar in cadrul proiectului "Exista un erou in fiecare dintre voi".

- Incident la stația de metrou Costin Georgian in cea de-a doua zi a anului 2019. Un adolescent de 17 ani a incercat sa se sinucida, potrivit primelor informații. Baiatul are o rana destul de grava la cap, dar...

- Un tanar din București a reușit performanța sa salveze un barbat ce voia sa se arunce in fața metroului care tocmai ajungea in stație. Pațania s-a intamplat la stația Piața Sudului, iar intamplarea a fost filmata de un bucureștean. Filmulețul este insoțit de urmatorul text: „Stefan Lefter , un erou.…

- Trupul unui tanar in varsta de 18 ani a fost gasit, joi seara, in tunelul din statia de metrou Pantelimon, in cauza fiind deschis un dosar de moarte suspecta, informeaza Politia Capitalei.

- Scuteristul s-a dezechilibrat, a cazut pe carosabil și și-a piedut cunoștința. “Dupa serviciul de 24 de ore și în timpul în care se întorcea acasa, un pompier a fost martorul unui accident suferit de un conducator al unui scuter, care s-a dezechilibrat și a cazut, pierzându-și…

- Un pompier clujean, care tocmai ieșise dintr-o tura de 24 de ore, în timp ce se îndrepta spre casa, a observat un scuterist care vea nevoie de ajutor.Scuteristul s-a dezechilibrat, a cazut pe carosabil și și-a piedut cunoștința.Din fericire pentru acesta, pompierul…

- O cearta intre doi tineri a degenerate, in urma cu șase zile, in zona de ieșire de la stația de metrou Piața Victoriei. Unul dintre ei ar fi scos un pistol și a amenințat. L-a bagat apoi in geanta și a fugit. Un angajat al Metrorex a observant și a anunțat Poliția, care a inceput […] The post Baiatul…