Stiri pe aceeasi tema

- Crima abominabila din Caracal readuce in atentie incompetenta sau lipsa de capacitate a STS de a-si gestiona problemele, in ciuda bugetului urias alocat de stat. La 12 ani dupa deschiderea procedurii de infringement impotriva Romaniei, pentru ca nu era in stare sa localizeze cu exactitate apelurile…

- Perchezitiile la casa barbatului din Caracal cercetat in cazul disparitiei fetei de 15 ani s-au incheiat, suspectul fiind dus pentru audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in Slatina. La plecarea anchetatorilor, oamenii stransi in fata casei au creat o busculada in jurul masinilor,…

- Joi, 25 iulie 2019, Alexandra, o adolescenta de 15 ani a reușit sa sune la 112. Disparuse de miercuri, cand facea autostopul sa se intoarca acasa. A fost luata de un barbat de 57 de ani, tata a trei copii și dusa la el acasa, acolo unde au mai disparut pentru totdeauna și alte fete. Catre…

- Revoltator! STS a refuzat sa comenteze situația, dupa ce a furnizat trei locații greșite in cazul criminalului din Caracal, precizand ca reprezentanții fac o analiza și vor transmite ulterior un punct de vedere oficial, anunța Realitatea Tv.Purtatorul de cuvant al Poliției Romane, Georgian…

- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Harghita - Tomet, susțin surse din cadrul autoritaților pentru STIRIPESURSE.ROAvionul cu doua persoane la bord decolase de pe Aeroportul din Targu Mureș. Se pare ca este vorba de un avion utilitar folosit la vaccinarea vulpilor din zona in cadrul…

- Cercetarile in cazul avionului prabusit la Nehoiu au fost preluate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, un procuror indreptandu-se spre locul accidentului in care au murit doua persoane, a declarat miercuri pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma.Potrivit…

- Au trecut 5 ani de cand Gheorghe Trif, Argentin Todea si Gheorghe Giurgiu, trei moți din Apuseni au ajuns primii la locul teribiului accident aviatic, in care pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Dintre cei trei barbați care au ajuns primii la accident, in condițiile in care…