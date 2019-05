Erorile majore ale lui Iohannis in privinta Referendumului Lui! Iohannis a fost impotriva Referendumului PRO FAMILIE, initiat de peste 3 milioane de romani. A boicotat din greu ! A fost mut complet, ca dealtfel pe toata perioada mandatului prezidential. Multi dintre cei peste 3 milioane de romani care au votat PRO Familie vor boicota Referendumul lui Iohannis. Iohannis s-a agitat mult si prost ca sa isi promoveze Referendumul personal, evident din motive electorale, si i-a jignit pe toti votantii PSD-ului, aproximativ 3 milioane de romani. Acestia probabil ca vor boicota Referendumul. In disperarea de a creste in sondaje, Iohannis a devenit Ipocritul nr. 1… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

