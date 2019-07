Erori Facebook, Instagram și Whatsapp. MAI, mesaj inedit de avertizare pentru șoferi ''Nu poți sa trimiți un selfie de la volan in acest moment?

Nu-i nimic. Trimite-l la noi in privat și il postam pentru tine, apoi iți trimitem dovada prin poșta!

Prietenul la nevoie se cunoaște.

P.S. Pozele de la aparatele radar nu au probleme in afișare! Va rugam sa conduceți cu atenție!'' este mesajul postat pe pagina oficiala a instituției. Utilizatorii aplicațiilor Facebook, Instagram și Whatsapp intampina probleme la utilizarea aplicațiilor. Mai multe rapoarte au aratat ca internauții au avut dificultați la incarcarea și vizualizarea fotografiilor. De… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

