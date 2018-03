Stiri pe aceeasi tema

- Rada Suprema a Ucrainei a lasat-o fara imunitate parlamentara pe Nadejda Savchenko și a permis arestul acestia, scrie meduza.io. Nadejda Savchenko este invinuita de terorism și pregatirea unei lovituri de stat.

- Astazi, 20 martie, de la tribuna Parlamentului, deputatul Laura Mihaela Moagher s-a adresat tuturor colegilor parlamentari, printr-o declarație politica privind necesitatea asigurarii unei stabilitați politice "indiferent de partidul din care facem parte". ”Am scos in evidența cele mai importante beneficii…

- Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile ruse, calificandu-le drept minciuni. Anchetatorii olandezi au conchis ca avionul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care facea legatura intre Amsterdam si Kuala Lumpur, a fost doborat de o racheta ruseasca Buk. Toate cele 298 de persoane aflate…

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, in data de 13 martie, in locuinta sa, situata in zona New Malden din Londra. Potrivit anchetatorilor, Nikolai Gluskov…

- Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero.Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina, pe cosmetice sau intr-un cadou care a fost deschis in casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor The Telegraph.Skripal…

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevedea…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va prezenta Parlamentului o serie de masuri care ar putea fi luate impotriva Rusiei, dupa ce termenul limita pentru ca Moscova sa ofere o explicatie privind otravirea unui fost spion rus a expirat la mizerul noptii de marti spre miercuri, scrie The Guardian. Rusia…

- Delegația Fondului Monetar Internațional se intalnește in aceasta dimineața cu parlamentarii din Comisia de Buget Finanțe. Daniel Coman se afla la Palatul Parlamentului și vine cu mai multe informații despre temele de discuție ale acestora.

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Seful Centrului ucrainean pentru eliberarea prizonierilor "Corpul de ofiteri", generalul in rezerva Volodimir Ruban, care a negociat numeroase schimburi de prizonieri intre Kiev si separatistii prorusi, a fost acuzat vineri de justitia ucraineana ca ar fi vrut sa-l asasineze pe presedintele Petro…

- Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Casei Poporului, aproximativ 50 de hectare, sa fie deschis publicului, pentru ca in acest momentul terenul este irosit. USR argumenteaza ca in celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…

- "Proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor prevede, in esenta, ca modificarile facute coeficientilor de stabilire a indemnizatiilor lunare se vor aplica doar odata cu inceputul unui nou mandat al celor doua camere…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Statele Unite au noi dovezi ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din 2016.Anchetatorii americani au stabilit ca in timpul campaniei electorale, hackerii rusi, sustinuti de Moscova, au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- Seful Statului Major al armatei ucrainene, Viktor Mujenko, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute crearea unui comandament operativ care va deveni principalul organ de gestionare a operatiunii din Donbas - teatrul unui conflict intre trupele Kievului si rebelii separatisti prorusi. Noua…

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- Deputatul PMP Corneliu Bichineț continua seria de afirmații vulgare, in Parlament: ”Pana la urma, acel pacatos Portocala, a paradit-o sau nu pe colega noastra, Cosma?” s-a intrebat acesta, retoric, in timpul dezbaterii din ședința de plen de miercuri. Declarația acestuia a fost criticata dur de ceilalți…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC. Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina…

- Anchetatorii rusi au descoperit ca prabusirea avionului Antonov An-148, in apropiere de Moscova, a fost cauzata de inghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, potrivit agentiei Tass.

- Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o…

- O dansatoare orientala de nationalitate rusa a fost arestata si va fi expulzata din Egipt dupa difuzarea pe internet a unei inregistrari video care o arata intr-o tinuta considerata prea provocatoare, scrie AFP.

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear în enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citând afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters citat de News.ro. Vladimir Samanov, presedintele…

- O iraniana ce a fost arestata dupa ce și-a dat jos hijabul (eșarfa ce acopera capul - n.r.) și a pus-o in varful unui baț, la Teheran, a fost eliberata, a anunțat o avocata pentru drepturile omului.

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Rusia a incalcat dreptul international prin prezenta militara in regiunea Transnistria, a declarat vineri presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, adaugand ca va fi angajata o companie juridica internationala, relateaza site-ul deschide.md.

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- O tinara de 19 ani, care studiaza la Universitatea din Sorbona, a fost arestata de autoritațile franceze, fiind suspectata ca ar fi planuit un atentat terorist. Tinara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov,…

- Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii unor fragmente dintr-o carte ce urmeaza sa apara saptamana viitoare, in care Steve Bannon afirma ca fiul presedintelui american, Donald Trump Jr., a comis o "tradare" intalnindu-se cu o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare…

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP conform News.ro . Explozia…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Zeci de aleși, cei mai mulți de la Partidul Social Democrat, au vorbit in plenul Camerei Deputaților o singura data: cand au depus juramantul de credința fața de patrie. Parlamentarii PSD reprezinta cel mai mare grup politic din Legislativ, cu 152 de membri. Dintre aceștia, 18 aleși nu au vorbit…

- Bogdan Chirieac spune ca este foarte posibil ca urmatorul sondaj sa arate un plus important in procentele caștigate de USR. "Daca un partid politic care din nefericire se apropie de extrema dreapta a intrat in Parlament și procedeaza in acest mod, este pe placul electoratului care i-a dus…

- Parlamentarii au primit colindatorii in plen, in ultima zi de munca din acest an. Este vorba despre Clubul de Folclor din Cluj Napoca, care cuprinde copii de toate varstele. Aceștia i-au incantat pe aleși cu cantece tradiționale, și i-au invitat sa li se alature, in timpul melodiei ”O, ce veste minunata”.…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…