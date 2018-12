Stiri pe aceeasi tema

- More than 100 people took part on Monday evening in the reinauguration ceremony of the oldest Mosaic worship center in Romania, the Great Synagogue in Iasi, a historical monument built in the 17th century.The event was preceded by the unveiling of a memorial plaque that was placed at the entrance…

- Astazi se incheie, la Iasi, pelerinajul Cuvioasei Sfintei Parascheva, dupa oficirea Sfintei Liturghii la Catedrala Metropolitana. Ieri, la hramul Sfintei ocrotitoare a Iasului si a intregii Moldove, la care au slujit 25 de ierarhi, au participat aproape 25.000 de credinciosi. Mitropolitul Moldovei si…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei IPS Teofan a spus, duminica, in cuvantul rostit dupa Sfanta Liturghie, ca tot ce se petrece la Iasi de Sfanta Parascheva este ca "un balsam peste durerea, tristetea si rana" de la referendumul de saptamana trecuta. ”Vom duce si unii si altii crucea cea grea a consecintelor…

- IPS Teofan a declarat pentru AGERPRES ca invalidarea referendumului va fi "o lectie" si un semnal ca "ne-am indepartat de valorile parintilor nostri"."Daca nu merg oamenii intr-un numar suficient, inseamna ca ne meritam soarta, inseamna ca nu ne-am facut indeajuns, si ca biserica, si ca…

- IPS Mitropolit Teofan a iesit in urma cu cateva momente de la urnele de vot de la sectia de votare din corpul C al Colegiului National din Iasi. Acesta a votat pentru normalitate si pentru o societate bazata pe valorile Scripturii, ale cuvintelor lui Dumnezeu, scrie bzi.ro.Totodata, Mitropolitul…