- Joi, 6 iunie 2019, ziua Inalțarii Domnului. La Sebeș, au fost omagiați eroii cazuți pentru apararea neamului romanesc. Incepand cu ora 10.00, primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, reprezentanții consiliului local, ai bisericii și ai Ministerului Apararii Naționale, Fanfara din Petrești și un public…

- Am participat astazi, alaturi de colegii mei din PNL Vrancea, la ceremonia de depunere de coroane de flori in memoria celor care s-au jertfit pe campul de lupta, la Mausoleul Eroilor din Focșani. Mai mult ca oricand, astazi ne indreptam gandul spre eroii care și-au dat viața pe campul de lupta, din…

- Ca in fiecare an și in 2019 Cimitirul Eroilor de la Pacea a devenit neincapator de Inalțarea Domnului. Doar ca, spre deosebire de manifestarile precedente, cea care a avut loc astazi a cuprins mai multe elemente de noutate.

- La Timișoara a fost marcata miercuri Ziua Eroilor. De Ziua Inalțarii Domnului in toate bisericile din țara și strainatate se face pomenirea tuturor eroilor romani cazuți de-a lungul veacurilor pe toate campurile de lupta. In fața Catedralei Mitropolitane a avut loc un ceremonial miliar-religios și au…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a pierdut la un vot alegerile europarlamentare in municipiu. Astfel, PSD a obținut in fieful lui Marcel Romanescu 23,81%, iar PNL 22,61%. Primarul liberal, Marcel Romanescu susține ca este totuși mulțumit cel puțin in ceea ce privește participarea la vot. Edilul…

- Candidatii PSD pentru alegerile europarlamentare au declarat ca vor sustine cresterea eficacitatii, a vizibilitatii si a impactului PSAC UE trebuie sa imbunatateasca trimiterea rapida in teatru a misiunilor civile si propriile capacitati de raspuns rapid si vor fi avute in vedere si domenii precum apararea…

- Barometrul de opinie al Academiei Romane, realizat de INSCOP, arata ca alegatorii intentioneaza sa mearga la vot si vor opta pentru candidatii la europarlamentare din PSD si PNL, lupta dintre acestia fiind una stransa. Totodata, majoritatea au spus sunt de acord cu organizarea unui referendum. Barometrul…