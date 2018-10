Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu La sfarsitul acestei saptamani, pe Valea Prahovei va avea loc un eveniment prilejuit de inaugurarea unui traseu tematic, incarcat de istorie, la care este asteptat si publicul larg. Este vorba despre “Drumul tunului”, care va fi inaugurat pe data de 13 octombrie, la ora 12.00, prilej cu…

- Maistrul militar clasa a II a Miclea Alexandru, din cadrul Batalionului 206 Artilerie Antiaeriana ldquo;General Mihail Lacatusu" de la Ghimbav, Brigada 2 Vanatori de Munte ldquo;Sarmizegetusa" din Brasov, a fost gasit decedat duminica, 30 septembrie, in jurul orei 10.00, la iesirea din serviciul de…

- Dupa doi ani, de cand osemintele unor soldati cazuti in Primul Razboi Mondial au fost descoperite accidental intr-o comuna din Tara Lovistei, in nordul judetul Valcea, s-a deschis un santier arheologic in varful muntilor, unde s-a facut terifianta descoperire. Lucrurile s-au miscat destul de greu pana…

- Sublocotenentul pm Aurel Marcu a cazut la datorie, in ziua de 6 septembrie 2007, in teatrul de operatii din Afganistan, pe cand executa o misiune de patrulare, TAB ul in care se afla trecand peste un dispozitiv explozibil improvizat.A fost decorat cu Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, circulatia rutiera este ingreunata pe Drumul National 1, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini. Se circula in coloana, in special intre Predeal si Azuga, dar si in Comarnic si in Busteni.Potrivit Infotrafic, se circula in conditii de…

- Astazi, comuna doljeana Varvoru de Jos si-a comemorat soldatii care s-au jertfit in Primul Razboi Mondial. Ei au fost adevarati eroi care si-au pus la temelia Marii Uniri propria lor viata. Din localitatea Varvoru s-au jertfit 200 de soldati pe ...

- Daca ajungeti in Muntii Fagaras nu ratati o drumetie spre cel mai inalt varf din Romania, Lacul Podragu sau Balea Lac. Unele trasee sunt dificile, necesitand echipament adecvat si o buna conditie fizica.

- In august incep procedurile de atribuire pentru autostrada București-Comarnic-Brașov; Anunțul a fost facut de Guvern, joi. ”Este primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania si in luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii”, a precizat Dancila,…