Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Laboratorul de radioterapie al Spitalului Municipal Ploiești, un proiect despre care se vorbește de cel puțin 10 ani, are, in sfarșit, șanse sa fie construit. Deși unitatea medicala se afla in administrarea Primariei Ploiești, lipsa banilor din conturile municipalitații a condus la o…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit la Digi24 despre incidentele din Valea Uzului, de saptamana trecuta. El a povestit ca a vorbit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, și i-a cerut sa trimita jandarmii in zona pentru a-i impiedica pe ultrași sa ajunga acolo, potrivit digi24.ro.Intrebat…

- Alina Bunghez De Inalțarea Domnului, cand crestinii ortodocși au comemorat Inalțarea la cer a lui Iisus Hristos, si la Comarnic au avut loc slujbe religioase in toate bisericile orașului. Tot in aceasta zi au fost cinstiți eroiii neamului romanesc și totodata eroii comarniceni cazuți pe campul…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe primarul Londrei, Sadiq Khan, luni, numindu-l "un ratat desavarsit” dupa ce Khan a criticat guvernul britanic pentru decizia de a-l primi intr- o vizita de stat pe Trump, relateaza Reuters.

- Mihai Sorin Opriș, președintele PNL Odobești, a vorbit despre necesitatea votarii la referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis, intr-o declarație data pentru postul de televiziune Digi 24, la mitingul organizat de PNL la București pe 18 mai. ”Trebuie sa votam cu toții ”DA”…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a transmis, luni, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila prin care cere solutionarea situatiei privind indepartarea monumentului ecvestru al domnitorului Mihai Viteazul din Piata Unirii din Oradea. Potrivit unui comunicat al UNPR transmis AGERPRES, formatiunea…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a reacționat dupa incidentul semnalat joi la cimitirul eroilor din Valea Uzului, cand persoane necunoscute au acoperit cu saci negri de plastic toate cele 52 de cruci ale eroilor romani si monumentul aflat in cimitir. „Crucile eroilor romani din Valea Uzului, care…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a discutat, marți, cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre reabilitarea monumentelor din Cimitirul Internațional al Eroilor de pe Valea Uzului. Liderul UDMR și-a exprimat nemulțumirea și a afirmat ca trebuie gasita o soluție.„Am vrut sa dam un semnal:…