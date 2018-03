Stiri pe aceeasi tema

- Carambol pe autostrada A1 București - Pitești, dupa ce un sofer grabit a intrat cu viteza in mai multe mașini care incetinisera pentru ca traficul era ingreunat de o tamponare. Din primele informații, doi copii și un adult au ajuns la spital in urma impactului. Șoferii spun ca autostrada era acoperita…

- Un autoturism in care se afla trei persoane este blocat pe DJ 221A, intre localitatile Viziru si Bordei Verde, actionandu-se pentru scoaterea masinii din zapada, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform Agerpres.Traficul rutier…

- Traficul rutier a fost blocat, vineri dimineata, pe DJ 21 Baraganu-Tandarei, din cauza depunerilor de zapada, dupa ce pe DJ211 B Baraganu - Victoria - Mihai Bravu circulatia rutiera a fost inchisa incepand cu ora 8:30, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform…

- Ninsorile, viscolul si gerul pentru care s-a emis cod portocaliu sunt insotite de un fenomen mai rar. Un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania. Fenomenul se resimte deja in Grecia, mai ales pe insulele Creta…

- Meteorologii prognozeaza in intervalul 22 - 24 martie o vreme deosebit de rece in Bucuresti, cu ninsori consistente, vant si depunere strat de zapada de pana la 35 cm. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), din seara zilei de 22 martie va incepe sa ninga slab, dar cu precadere…

- In Capitala a nins și s-a depus un strat consistent de zapada. Șoferii și-au inceput ziua cu deszapezitul mașinilor. Deși se circula ingreunat, șoferii s-au obișnuit cu iarna și capriciile ei.

- Temperaturile scazute si vremea rea care s-au asternut in tara fac ravagii la tot pasul. Mai multe drumuri sunt restrictionate din cauza ghetii. Soferii sunt rugati sa fie foarte atenti la volan.

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Trei utilaje de deszpezire au intervenit noaptea trecuta la Ranca, unde a nins din nou. Sectia Targu Jiu a Drumurilor Nationale a actionat si cu cinci tone de material antiderapant. Drumarii sustin, insa ca este vorba de o ninsoare slaba, temperaturile din ultimele zile fiind in crestere. Potrivit…

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Traficul din oras este unul infernal joi seara, cand majoritatea iesenilor ies in oras pentru a le sarbatori pe femei de 8 martie. Cu acest trafic de cosmar s-au luptat politistii locali, insa ei s-au plans ca nu au beneficiat de ajutorul colegilor de la Politia Nationala. Agentii de la Politia Locala…

- • Elevii navetiști, transportați cu mașinile Primariei Carbunești pe Drumul Cariilor! Singura artera rutiera dintre satele Curteana, Crețești și Floreșteni, localitați care aparțin de Targu-Carbunești, este plina de gropi, circulația pe acest drum fiind imposibila. Șoferii care sunt obligați…

- Traficul rutier peruta Ploiesti-Urziceni-Constanta va fi ingreunat pana joi, 8 martie, din cauza unui transport agabaritic. Soferii sunt sfatuiti sa respecte indicatiile politistilor care insotesc intregul convoi.

- Coada de TIR-uri la ieșirea din țara de la Nadlac II a crescut de la 10 km cat masura luni, la 15 km. Sute de camioane continua sa ajunga la granița cu Ungaria, ceea ce face ca punctele de...

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Ninsoarea s a oprit in judetul Constanta, vantul nu mai bate cu putere foarte mare astfel ca drumarii profita si incearca sa curete drumurile acoperite de zapada pentru a se putea circula pe acestea. In unele situatii, cum ar fi drumul dintre localitatea Ion Corvin si Cernavoda drumarii sunt nevoiti…

- In Bucuresti ninge de cateva zile a paguba in randurile comerciantilor de flori si martisoare. Pe o vreme de primavara ar fi numarat castiguri importante, asa insa, le bate vantul nu doar in corturi, ci si in buzunare.

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Atentie soferi! Pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai ales acum, pe timp de iarna, cand carosabilul este acoperit cu zapada si gheata, politistii recomanda conducatorilor auto sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, atunci cand pornesc la drum. Viteza nu trebuie sa depaseasca…

- In contextul avertizarilor de cod portocaliu de ninsori, viscol și ger, intensificari ale vantului și viscol, emise de meteorologi, sub incidența caruia se afla și județul Argeș, cea mai afectata este, in continuare, zona de sud a județului. In noaptea de luni spre marți s-a acționat pe intreaga rețea…

- Se circula in conditii de iarna, dar nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei. In perioada 25 februarie, ora 17:00 – 26 februarie, ora 05:00, la nivel national, drumarii au actionat cu 1.106 autoutilaje si s-au raspandit 5.376,535 tone material antiderapant. Compania de…

- In noaptea de vineri spre sambata, intre orele 00.00 si 5.00, traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi complet oprit, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita pe ambele sensuri ale DN1A Cheia-Brasov, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui autocamion iesit in decor in cursul noptii trecute. Accidentul a avut loc in afara localitatii Cheia,…

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Radarul este ceva ce ne sperie. Soferii care au obiceiul de a calca pedala de acceleratie mai mult decat este permis nu-l suporta, cei care merg regulamentar nu au de ce sa se teama. Insa cateodata chiar si cei care au legea in sange mai imping limita de viteza cu cativa kilometri. 0 0…

- Mai multe filmari cu barbati care lovesc masinile cu picioarele au inceput sa circule pe Facebook. Soferii pagubiti au postat filmarile in speranta ca cineva i ar putea recunoaste pe vandali. In imagini se poate vedea cum indivizii merg sau chiar alearga pe langa masinile parcate, lovind cu piciorul…

- Timp de o saptamana, trei indivizi din Beceni si-au umplut rezervoarele autoturismelor fara sa achite vreun ban. Ei se autoserveau cu motorina din buldozerele si excavatoarele de pe un santier, seara dupa program sau la sfarsit de saptamana. Paguba a fost sesizata de mecanicii utilajelor, care au anuntat…

- Ninsoarea din ultimele ore a creat dificultați in trafic. Timp de 24 de ore, pe teritoriul țarii, au avut loc zece accidente rutiere, dintre care șapte tamponari de pietoni inafara trecerilor de pietoni, in urma carora o persoana a decedat.

- Se pare ca iarna vrea sa ne surprinda din nou! Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic in apropiere de teritoriul țarii, la 15 februarie se prevad condiții meteorologice complicate, noteaza Noi.md. Astfel, in aceasta perioada vor cadea precipitații…

- La Botosani, soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, mașina a inceput sa derapeze de-a latul drumului si a fost izbita in plin de o alta masina care circula din sens opus. La puțin timp dupa impactul, un alt autoturism le-a izbit pe amandoua. In urma accidentului,trei oameni…

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- Capitala Rusiei se confrunta cu cel mai mare strat de zapada din istorie dupa ninsoarea abundenta din ultimele zile. Stratul de zapada a ajuns sa masoare 62 de centimetri, depașind recordul anterior din 1957, scrie BBC News. Moscova se confrunta cu cel mai mare strat de zapada inregistrat vreodata de…

- Șoferii care iși vor parca mașinile neregulamentar in Alba Iulia risca, de la 1 februarie, sa nu le mai gaseasca in locul in care le-au lasat. Asta pentru ca, de joi, va incepe operațiune de ridicare a autoturismelor lasate parcate ilegal. Inca de marți, Poliția Locala a aplicat atenționari pe mașinile…

- Liniștea locuitorilor a fost tulburata in noaptea de sambata spre duminica, in urma unor scandaluri degenerate in altercații violente intre șoferi afiliați companiei Uber și taximetriști din Timișoara. Totul ar fi inceput in parcarea Iulius Mall, unde ar fi avut loc o altercație intre șoferii de Uber…

- Tot mai mulți șoferi ales sa mearga pe varianta Sacamaș – Coșevița – Coșava – Margina, atunci cand vin dinspre Deva, pentru a ajunge la intrarea pe autostrada. Traficul este unul greu, plin de tiruri, dar in aceste zile au aparut și gropile din asfalt. Pe unele porțiuni sunt atat de…

- Autoritațile din Tulcea au deblocat mașinile ramase inzapezite pe Drumul National 22, intre Tulcea si Cataloi. 94 de autovehicule au fost deblocate, dupa ce nu au mai putut inainte din cauza zapezii și viscolului. In zona s-a intervenit mai multe ore. Mașinile deblocate circula in coloana și se indreapta…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- Ninge de cateva ore bune la Constanta iar strazile si bulevardele sunt deja acoperite cu un strat de zapada.Traficul se desfasoara in conditii de iarna. Ninsoarea va continua la Constanta, intregul judet fiind sub cod galben de ninsoare pana in aceasta seara la ora 22.00. ...

- Pentru ca a cazut prima zapada, iar temperaturile au scazut considerabil, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea soferilor daca vor circula fara cauciucuri de…

- Deși inca mai ninge, zapada din zona Spitalului Marie Curie este curațata cu matura. Angajații ADP Sector 4 au fost mobilizați sa indeparteze stratul de omat depus atat pe trotuarul din apropierea unitații medicale, cat și in stațiile de autobuz. In timp ce drumarii au fost mobilizați sa deszapezeasca…

- Noaptea trecuta a fost cea mai rece din aceasta iarna, chiar geroasa în unele zone din țara. Mercurul din termometre a coborât pâna la minus 20 de grade în Miercurea Ciuc și pâna la minus 19 la Joseni.

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Potrivit proiectului de Ordonanta, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa…

- Politistii din Alba continua sa supravegheze traficul rutier pentru prevenirea accidentelor si siguranta circulatiei. Soferii sunt atentionati sa respecte regulile si sa conduca prudent pentru a evita evenimentele nedorite. Li se recomanda sa adapteze viteza la conditiile de carosabil si trafic, sa…

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinil si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.…

- Doi tineri de 19 ani au ajuns la spital luni noaptea, dupa ce autoturismul in care circulau s-a rasturnat de mai multe ori pe un camp din zona localitatii Cumparatura. Accidentul a avut loc luni noaptea, in jurul orei 00.40, pe DN 2, in timp ce un tanar de 19 ani, din comuna Rasca, conducea un ...

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului . La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Șoferii nu se invața minte. Zilnic, polițiștii teleormaneni depisteaza in trafic, șoferi bauți sau fara permise de conducere. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au oprit in trafic un barbat in varsta de 40 ani din com. Buzescu in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 601F, intre localitațile…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…