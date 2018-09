Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…

- Tehnologia de recunoaștere faciala a ajutat la printerea unui barbat care folosea un pașaport fals pentru in timp ce incerca sa intre in Statele Unite ale Americii, la aeroportul Dulles din Washington. La doar trei zile dupa ce sistemul a fost implementat, autoritațile au reușit sa determine, utilizand…

- Sediul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, din Piata Unirii a fost cuprins, sambata seara, de un incendiu de proportii catastrofale! Intregul aceoperis al superbei cladiri este invaluit de flacari gigantice. Arde acoperisul Palatului Episcopal, cu flacari inalte, iar echipaje ale pompierilor incearca…

- Fostul lider de galerie al Politehnicii Iași, Cristian Dumitrescu, ce lucreaza în Anglia ca taximetrist, a devenit erou în Exeter dupa ce a salvat un batrân dintr-o casa în flacari.

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealîi, citat de Agerpres. Kievul face în prezent demersuri pentru a primi în…

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planurile prezentate in iunie, a anuntat Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Puscasii marini din cadrul Fortei prin rotatie de la Marea Neagra au ajuns luna aceasta in Bulgaria, dupa ce au parasit baza din Romania, pentru o serie de antrenamente ce sugereaza ca armata americana se pregateste pentru un tip de conflict diferit fata de cele din ultimele decenii, scrie „Business…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...