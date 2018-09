Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in marja summitului tripartit privind Siria, care este "in curs de pregatire la Teheran", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit presei turce, summitul dintre…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite,…

- 'SUA ar trebui sa stie ca singurul rezultat al unor astfel de sanctiuni (...) este sa ne afecteze relatiile noastre de aliati', a precizat Ministerul turc al Afacerilor Externe intr-un comunicat. 'Ca toate masurile luate impotriva Turciei, ele vor primi raspuns', a adaugat ministerul, precizand…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…