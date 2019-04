Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnalisti, la finalul bilantului Administratiei Nationale a Penitenciarelor, daca se asteapta sa fie remaniat, avand in vedere informatiile vehiculate de presa in ultima perioada, Tudorel Toader a raspuns: "Numai la CCR mandatul este fix si nu poti fi revocat nici de catre cei care te-au…

- Tudorel Toader susține ca nu este ingrijorat de o eventuala remaniere a sa spunand ca-și va indeplini atribuțiile pana ce numele succesorului sau va fi publicat in Monitorul Oficial. ”Voi astepta noul ministru mai devreme sau mai tarziu” a spus ministrul justiției, adaugand ca la acel moment va preda…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca vor fi achizitionate cabine de videoconferinta cu care sa fie dotate instantele de judecata, astfel incat daca un detinut are "o afacere judiciara" sa fie audiat din penitenciar si sa nu mai fie transportat la instanta respectiva, eliminandu-se astfel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, luni, ca va fi instituit un mecanism de dialog astfel incat proiectele propuse de Guvern sa ajunga la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel puțin cinci zile inainte, pentru a putea fi analizate, dezbatute și avizate, urmand a fi semnat un memorandum…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, in aceasta seara, in Baia Mare pentru a solidariza cu procurorii si judecatorii. Acestia au avut un singur scop comun si anume: independenta Justitiei. Magistratii sustin ca indepenedenta Justitiei este grav afectata dupa Ordonanta de Urgenta data de Ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla la Parchetul Instantei supreme si a precizat ca are intalniri cu presedintele Asociatiei Procurorilor din Romania, Elena Iordache, si cu Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al Romaniei. Tudorel Toader a spus ca prezenta sa la PICCJ are loc in baza…

- Curg valuri de critici si in tara, unde reapare temerea ca statul de drept este pus in pericol. Presedintele Romaniei acuza PSD-ul ca a actionat din nou impotriva Justitiei si a statutului de drept. Klaus Iohannis: „Nu exista nicio alta justificare pentru obsesia de a slabi pana la ineficiența…

- Faptul ca Laura Codruta Kovesi nu este sustinuta pentru a ocupa una dintre cele mai importante functii in structura institutionala a UE - sefia Parchetului European - tocmai de catre oficialii romani a atras atentia jurnalistilor de la prestigiosul cotidian american New York Times. "Fosta…