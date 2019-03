Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul județului Cluj, simularea examenului de bacalaureat național pentru elevii din clasa a XI-a și din clasa a XII-a se desfasoara in 59 de unitați de invațamant preuniversitar, liceal.

- Poezia poetului german Heinrich Heine, „Stai si-asculti sub ramuri…”, a fost atribuita, la simularea de la Limba Romana la clasa a VIII-a, poetului Stefan Octavian Iosif, el fiind cel care a tradus-o. Proba a fost sustinuta luni de elevi. Elevii clasei a VIII-a, care au sustinut, luni, simularea la…

- Subiecte extrem de stufoase cu cerinte exagerate. Asa ar putea fi caracterizata pe scurt proba la Matematica pe care au sustinut-o ieri elevii de clasele a VII-a si a VIII-a in cadrul simularilor pentru Evaluarea Nationala. Dascalii atrag atentia ca astfel de simulari vor indeparta copiii de scoala.…

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2019, la MATEMATICA, pentru elevii de clasa a VII-a. Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019 continua marți cu proba de limba ... The post FOTO/ VIDEO: SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2019, la MATEMATICA, pentru elevii de clasa a VII-a appeared first on Ziarul…

- Simulare Evaluare Naționala Matematica 2019 incepe marți. Subiecte și tot ce trebuie sa știe elevii claselor a VII-a și a VIII-a care susțin testele de simulare la Evaluarea Naționala, marți 12 martie, la Matematica.

- SUBIECTE simulare EVALUARE NAȚIONALA 2019, la limba și literatura romana, pentru elevii de clasa a VII-a. Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019 a inceput luni cu proba de limba romana. La examen au participat, in premiera, și elevii de clasa a VII-a. Probele incep la ora 9.00, moment in care, in…

- Simularea pentru Evaluarea Nationala 2019. 350.000 de elevi inscriși in clasele VII-VIII la inceputul anului școlar 2018-2019 sunt asteptati, luni, sa sustina proba de limba romana- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 – 13 martie 2019, la nivel național, ...