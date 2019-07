Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta retea sociala Facebook nu mai functioneaza corespunzator, utilizatorii intampinand erori in ceea ce priveste vizualizarea fotografiilor.O eroare asemanatoare au intampinat-o si userii de Instagram.

- Potrivit The Independet, utilizatorii de Facebook si Instagram pot viziona contiunutul unei pagini, însa nu si fotografiile postate pe aceasta. O problema similara a fost întâmpinata si de oamenii care folosesc aplicatia de mesagerie WhatsApp.

- Faptul ca Facebook nu mai permite companiei sa instaleze aplicatiile sale pe telefoane din fabrica ar putea fi si un lucru pozitiv... The post Facebook, WhatsApp si Instagram, interzise pe telefoanele Huawei appeared first on Renasterea banateana .

- Chris Hughes, cel care l-a ajutat pe Mark Zuckerberg sa transforme rețeaua sociala dintr-un proiect de camera intr-o afacere reala, spune ca este timpul ca autoritațile de reglementare sa sparga Facebook și sa separe Instagram și Whatsapp. Intr-un editorial publicat joi de New York Times, Hughes spune…

- Persoanele cu mulți urmaritori pe Instagram vor putea, în curând, sa vânda direct în aplicație produsele pe care le promoveaza, dupa ce Facebook, care deține Instagram și Whatsapp, a declarat în aceasta saptamâna ca viitorul cumparaturilor va depinde de creatorii…

- Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a dezvaluit o serie de schimbari ce vor avea loc la nivelul platformelor sociale ale companiei, inclusiv Instagram si Whatsapp, transmite BBC, citat de Mediafax. Noile caracteristici ale aplicatiilor constituie un raspuns direct adus criticilor pe scara larga, privind…

- Retelele sociale Facebook, Instagram, precum si platforma de mesagerie WhatsApp au picat, timp de aproximativ 10 minute, in tara noastra si alte zeci de tari in jurul orei 14:35. Site-ul Facebook afiseaza eroarea: ”Ne pare rau, ceva nu functioneaza”, in timp ce Instagram nu permite incarcarea fluxului....

- Facebook si Instagram au picat duminica in mai multe tari, site urile celor doua retele de socializare afisand mesajul: nu poate fi accesat, informeaza Daily Mail citat de Agerpres.roAu existat relatari potrivit carora si serviciul de mesagerie Whatsapp, detinut de Facebook, a picat.Downdetector.co.uk…