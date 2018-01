Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata Turca din Romania a marcat vineri, 19 ianuarie, la sediul central al UDTR, Ziua Culturii Nationale, printr un concurs de recitare in limbile romana si turca, intitulat "Sub bolta geniilor".Evenimentul, aflat la cea de a III editie, a fost dedicat Luceafarului poeziei romanesti, Mihai…

- Incident șocant in sud-estul Africii, unde opt copii au murit dupa ce au mancat o țestoasa marina in Madagascar. Viața minorilor a fost curmata din cauza unei intoxicații alimentare provocate de consumul de carne de țestoasa marina. Autoritațile sanitare din Madagascar susțin ca țestoasa marina este…

- Superland s-a deschis la inceputul lunii ianuarie si a avut deja mii de vizitatori. Este mai scump decat celelalte locuri de joaca din Brasov, dar are si mult mai multe atractii, unele in premiera in Romania.

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Scandalul din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) e pe cale sa dinamiteze Guvernul Mihai Tudose. Partenerii celor de la PSD, cei de la ALDE, au dezvaluit pozitia lor din interiorul coalitiei. In direct la Romania TV, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca ALDE va respecta protocolul…

- Cum arata rochia de mireasa a anului 2018. Costa 4.000 euro și a fost expusa la Cluj O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, a fost expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind…

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Inspectoratul de Politie Judetean Maramures organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a patru posturi de ofiteri specialisti prin incadrare directa a persoanelor cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale, respectiv: – ofiter principal II la Biroul de…

- Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-o scara de bloc din sectorul 6 al Capitalei, si-a recunoscut fapta si este audiat de autoritati. Noi informatii ies la iveala in cazul care a ingrozit parintii din tara.

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Retailerul austriac de mobila si decoratiuni kika a deschis pe 27 decembrie cel de-al doilea magazin din Romania, in zona comerciala din Theodor Pallady. Investitia in noul magazin care se intinde pe o suprafata de 12.000 mp a fost de 14 milioane de euro.

- Aproape doua treimi dintre romani cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita la noi in tara. Sunt datele care reies dintr-un sondaj realizat de IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie). O alta concluzie a studiului este ca aproape jumatate dintre romani se asteapta ca anul viitor sa…

- Baietelul Ioanei Condea l-a primit pe Mos Craciun, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imaginile care ”smulg” lacrimi. Romanca mutilata de un proxenet a iesit din coma, dar nu poate fi alaturi de micut pentru ca se afla, inca, in Germania, la recuperare. Pustiul…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit, pe tolo.ro , ce scria pe hartia gasita pe biroul lui Dan Condrea, milionarul care a murit pe 22 mai 2016. Procurorii care au anchetat moartea din mai 2016 a lui Dan Condrea, fostul patron Hexi Pharma, au gasit probe, e-mailuri și hartii importante in desfașurarea…

- Primaria Comunei Capleni, judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe o perioada nedeterminata de sef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a sunat la 112 si le-a spus anchetatorilor ca a fost jefuit. Acesta le-a povestit oamenilor legii ca cineva a batut la usa sa in mijlocul noptii, iar in momentul in care a deschis patru indivizi cu fetele acoperite au intrat in locuinta sa. Dupa ce l-au lovit, barbatii…

- Finalul fiecarui an in sport apartine handbalului feminin, sport de echipa in care continuam sa fim in lumea buna. In urma cu doi ani de zile, Romania cucerea bronzul la Campionatul Mondial gazduit de Danemarca, insa de atunci o serie de jucatoare importante s-au retras de la prima reprezentativa. Schimbul…

- Nu toate poveștile sunt despre mașini, dar fiecare mașina din Lumea Dacia are o poveste! Cu acest gand, Dacia a pornit la drum intr-o noua ediție a targului internațional Gaudeamus, drum ce s-a incheiat duminica, 25 noiembrie, cu cateva cifre-cheie imbucuratoate: ・ Peste 125.000 de oameni au participat…

- Maratonul ”1 Decembrie”, omagiu adus Zilei Naționale. Competiția va avea loc in parcul Titan. Evenimentul de alergare ‘’Maraton 1 Decembrie’’, omagiu adus Zilei Nationale si Marii Uniri, este parte componenta in cadrul proiectului​ ,,Educatie prin Miscare” finanțat de Primaria Sectorului​ ​3​ ​. Competiția,…

- In urma cu doua saptamani, mass media a fost zguduita de o știre bomba. Serviciul Roman de Informații ieșea public cu un comunicat de presa intr-un format de breaking news. Purtatorul de cuvant al instituției, Ovidiu Marincea, anunța la televizor cum ca SRI capturase un spion! Dar senzaționalul nu s-a…

- O cunoscuta artista din Romania a transmis un mesaj sfașietor dupa moartea Cristinei Stamate. Nuami Dinescu, cunoscuta telespectatorilor din Romania drept Tanța lui Teo, de la o emisiune de televiziune unde a fost asistenta prezentatoarei Teo Trandafir, are sufletul indurerat dupa moartea actriței de…

- Cristina Stamate avea 71 de ani si a decedat, luni, cu putin inainte de ora 7.00. Pana la momentul transmiterii stirii, medicii nu au facut public motivul decesului, intrucat artista nu a dorit sa se furnizeze informatii despre starea ei. Potrivit apropiatilor actritei, in ultimul…

- Toti oamenii se gandesc la ce trucuri pot apela pentru a-si pastra corpul tanar. Ei bine, nu tratamentele si nici cremele speciale nu vor fi de ajutor, ci un lucru pentru care nu trebuie sa plateasca nimic.

- Jurnalista Sorina Matei a afirmat într-un intervenție telefonica în cadrul emisiunii "Dosar de Politician", B1 Tv, ca din interiorul SRI se trimit semnale catre ea prin care i se cere sa renunțe în a mai scrie cu dezvaluiri despre procurorul Alexandra Carmen…

- Consilierii liberali au boicotat, astazi, ședința extraordinara a Consiliului Local Focșani, care a avut loc de la ora 7,30 in sala de ședințe a municipalitații. La ședința au fost prezenți 13 consilieri, fiind absenți cei din grupul PNL și Costel Birsan de la UNPR-PMP. Ulterior ședinței, primarul…

- "Calitatea profesionala indiscutabila pe care o are (ministrul Justitiei - n.r.) i-a permis sa aiba o abordare globala pe intreg pachetul de legi ale Justitiei si din perspectiva experientei pe care a dobandit-o la Curtea Constitutionala. Ceea ce este iarasi foarte adevarat: vedem ca musuroiul a…

- Evaziunea fiscala submineaza sustenabilitatea economiei, taxarea corecta și competiția onesta, iar Romania va continua sa susțina evoluția cadrului fiscal și imbunatațirea instrumentelor de lupta impotriva evaziunii, a declarat, luni, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, la Seminarul de Formare…

- Românii interesați de istoria Familiei Regale în România au acum acces la noi informații. La Târgul de Carte Gaudeamus vor fi lansate cinci titluri dedicate Familiei Regala a României.

- In premiera la nivel national fost inaugurat, luni. 20 noiembrie 2017, sistemul de monitorizare seismica a zonei galatene Izvoarele-Schela. Acesta reprezinta de fapt o retea de 11 microstatii. Trei, cele de foraj, mai mari si complexe, fiind rpimele inungurate, iar celelalte opt, mai mici, sunt de…

- Cine spune ca economia județului Hunedoara merge prost este contrazis de datele oficiale. Astfel, deși Romania, ca și balanța comerciala externa, respectiv raportul dintre exporturi și importuri, este pe minus, economia județului Hunedoara are un sold pozitiv. Conform datelor oficiale facute publice…

- Ca om de marketing, am inteles si am militat intotdeauna pentru constientizarea puterii unui brand bine creat, strategic amplasat si atent gestionat. Ca profesionist care lucreaza zilnic indeaproape cu specialistii din departamentele HR, inteleg si militez pentru faptul ca arealul de „joaca”…

- Procurorul general al Statelor Unite este audiat in Congresul American. Jeff Sessions depune marturie intr-o audiere publica in fata Comisiei pentru Informatii a Senatului. Reamintim ca in Romania, procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi, a anunțat ca nu vine la Comisia parlamentara de ancheta privind…

- Primaria Municipiului Aiud organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unui post temporar vacant, functie contractuala de executie de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistența Sociala, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.…

- Cum vrei sa arate strada Kogalniceanu? Dezbatere publica la Casino Clujenii sunt invitati la o dezbatere publica privind gasirea celor mai bune soluții in vederea revitalizarii urbane a strazii Mihail Kogalniceanu și a celor adiacente. Evenimentul va avea loc marți, 14 noiembrie 2017, de la ora 17.00,…

- „Am facut o investitie fabuloasa pentru Romania - am investit 10 milioane de euro in sase luni.“ Banii au fost cheltuiti in stocarea mai eficienta a produselor, in capacitatea de sortare automatizata si in eficientizarea ambalarii produselor. eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata…

- Ludovic Orban a afirmat, vineri, la Oradea, ca situația politica din Romania este „extrem de grava” și ca avem parte de o harababura fiscala generata de Guvernul Tudose. „Masura cea mai grava este reprezentat de transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in integralitate.…

- "La cincizeci și patru de ani dupa asasinarea lui John F. Kennedy, CIA a desecretizat in cele din urma dosarele referitoare la uciderea sa. Numai ca nu au fost facute publice toate dosarele - șefii CIA au cerut urgent președintelui sa rețina eliberarea unora dintre ele. Agenția de informații a susținut…

- Sistemul de sanatate din Romania nemultumeste pe toata lumea: pe medici. pe pacienti si mass-media, deopotriva. Sanatatea este subfinantata, motivatiile sunt putine, iar birocratia este naucitoare, plus ca resursele, si asa putine, sunt cheltuite ineficient. Acesta este diagnosticul pus de medicul Cristian…

- De la 1 ianuarie 2019, pentru o perioada de șase luni, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Cu acest prilej, Ministerul Educației Naționale, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, organizeaza un concurs național…

- In fiecare an, romanii cara de la magazine catre casa peste cinci miliarde de pungi de plastic. Din acestea, sub 1% sunt reciclate. Restul de 4.950.000.000 de pungi se vor degrada in urmatorii 450 de ani, estimeaza autoritatile din domeniu.

- Secretul clatitelor cu proteine consta in compozitia lor. In loc sa folosim faina, unt sau margarina si lapte, le inlocuim pe toate cu iaurt grecesc. Acesta are de doua ori mai multe proteine fata de cel normal si jumatate din zaharul continut de cel clasic. Mai mult de atat, este bogat in probiotice,…

- Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Catalin Botezatu a reactionat la cea mai grea intrebare care ii poate fi adresata zilele acestea. Cu vocea sfarsita de durere, designerul a spus ca traieste un moment greu din viata sa.

- Campania are ca scop atat conștientizarea rolului pe care fiecare dintre noi il are in salvarea unor vieți, cat și crearea condițiilor in care doritorii sa poata dona mai ușor, incurajand astfel acest gest. Donarea de sange este un act umanitar pe care fiecare om sanatos ar trebui sa-l faca…

- Vaccinarea antigripala va incepe in curand Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca vaccinarea antigripala va începe în cel mai scurt timp, o prima transa, de 20.000 de doze de vaccin, ajunsa în România, fiind directionate catre Directiile de Sanatate Publica.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener al Programului Climate KIC in Romania pentru perioada 2014-2020, impreuna cu Asociația Banat IT vor organiza la Timisoara maratonului de 24 ore cu tema „Assessing and dealing with climate footprint: from individual to city scale”…