- "Am avut altercații pentru ca nu voiam sa prezint anumite știri despre anumite personaje care mie mi se pareau ca nu au ce sa caute la televizor și imi spunea ca 'atunci cand o sa aiba taica-tu televiziune, atunci o sa poți sa faci ce vrei'. Va dați seama un tanar de 18-19-20 de ani care vine intr-o…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern în conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cât se poate de…

- Diana si Aurel de la ”Insula iubirii” au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Daca la inceput s-a crezut ca totul este doar o gluma, ei bine, lucrurile sunt cat se poate de serioase. Initial, cei doi au sustinut ca nu s-au placut deloc, dar ca ulterior…

- Ernest a vorbit la Interviurile DC News cu Anca Murgoci și Val Valcu despre Big Brother, despre emisiunile pe care le-a realizat de-a lungul timpului, despre Facebook, Simona Halep, Mihai Bendeac, despre activitatea sa de parinte, dar și despre faptul ca a urmat niște cursuri de detectiv, in cadrul…

- Este un "apel catre polițiștii competenți și onești". "Stimați polițiști, Astazi, meseria pe care o practicați este supusa in mod public, unui test dificil. Aceasta situație este rezultatul multor acțiuni intreprinse de-a lungul timpului de catre politicieni, dar și chiar de catre unii…

- Ernest a vorbit despre Big Brother, despre emisiunile pe care le-a realizat de-a lungul timpului și care au rupt audiențele, despre Simona Halep, Mihai Bendeac, dar și despre "povestea de dragoste interzisa" a unui... "social-democrat din Buzau". Și subiectele despre care ne-a vorbit nu se opresc…

- Pokemon Go a fost una dintre cele mai populare aplicatii din lume in preajma lansarii din 2016. Multi dintre utilizatorii initiali au renuntat la jocul de mobil, insa exista in continuare o comunitate foarte pasionata care activeaza in fiecare zi. Din pacate pentru o parte dintre jucatori, anumite dispozitive…

- Iata ce va rezerva astrele pentru marți, 9 ianuarie 2018. Horoscop 9 ianuarie – Berbec Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta.…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Incheierea contractului de asigurare sociala in temeiul Legii 186/2016 poate fi solicitata pana la data de 31 decembrie 2018. Așa au stabilit guvernanții in luna decembrie a anului trecut. Practic, cei care doresc sa se pensioneze dar nu au suficienta vechime in munca vor beneficia, și in acest an,…

- Pe Mircea Solcanu toata lumea și-l amintește ca fiind co-prezentatorul și colegul de platou al lui Cabral in cadrul emisiunii Povestiri de Noapte de la postul Acasa TV, insa mai puțini știu drama prin care a fost nevoit sa treaca in ultimii ani. Mircea Solcanu s-a retras din lumina reflectoarelor in…

- Îl cheama Christian Moullmec, e poreclit "Birdman" si pe buna dreptate, pentru ca filmarile sale aeriene, care ne ajuta sa vedem lumea exact asa cum o vad pasarile îsi taie respiratia.

- Prezentatorul de televiziune a scos la iveala un amanunt legat de ce se intampla in viața lui in perioada Revelionului. Dan Negru, care este casatorit și are doi copii superbi , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din Romania. Dan Negru, care a prezentat cel de-al 18-lea revelion…

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.

- Mișcarea este simpla: se face un profil fals de Facebook care se pretinde anti-PSD și protestatar, poate chiar și posteaza diferite mesaje in acest sens. Capata credibilitate, lumea chiar crede ca este un protestatar real și, cand vine un anumit ordin, apare o postare mincinoasa menita sa opreasca…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, precizand ca, dupa trimiterea…

- Stam la o coada interminabila sau auzim ca vaccinurile provoaca autism: primul impuls este de stresa muschii globului ocular prin datul ochilor peste cap. De ce? Raspunsul este mai complicat decat pare si se schimba in functie de secolele...

- Lumea poate fi schimbata prin gesturi mici, individuale. Asta crede cu tarie o adolescenta din Oradea, care, atunci cand nu merge la scoala, este paramedic voluntar la Inspectoratul pentru Situații de Urgența.

- Intr-un sondaj Avangarde, institut condus de Marius Pieleanu, majoritatea participantilor s-au pronuntat in favoarea clubului pe care-l conduce Becali cand au fost intrebati "Care este adevarata Steaua București?" Steaua a ramas cel mai popular club romanesc. De departe! Ceea ce nu constituie o surpriza.…

- Oana Zavoranu a socat intreaga tara cu gestu sau neobisnuit! Dupa ce si-a impaiat motanul, Oana Zavoranu l-a adus chiar in platoul emisiunii pentru a-l vedea toata lumea! Invitata in cadrul emisiunii „XNS”, Oana Zavoranu a facut ceva cu totul neasteptat. Bruneta a venit cu motanul pe care l-a impaiat…

- Am hotarat sa scriu aceste cateva randuri avand in vedere confuzia care exista in randul multor persoane cu privire la faptul ca incepand cu anul 2018 s-ar datora CASS pentru sumele repartizate ca dividende. Multi asociati isi pun intrebarea: Din anul 2018 vom datora si impozit pe dividende de 5% si…

- Lidia Buble se pregateste pentru marea finala a concursului. Lentilele imi dadeau mereu batai de cap, pentru ca aveam ochii foarte iritati de la ele și imi lacrimau. De asemenea, nu ma puteam obișnui cu barba și mustața pe care mi le puneau, pentru diverse personaje. Imi iritau pielea și aveam…

- E luna cadourilor și fiecare dintre noi se gandește la ce surprize urmeaza sa faca celor apropiați. Febra cumparaturilor s-a pastrat la același nivel și in aceasta luna, la fel ca și in alți ani. Conceptul de shopping s-a schimbat insa puțin, intrucat un procent tot mai mare dintre romani aleg sa cumpere…

- Vedetele s-au intrecut in culoare, sclipire, uimire si tinute care mai de care mai glamouroase. Palatul Parlamentului a fost locul de intalnire al celor mai tari vedete ale momentului, iar acestea au vrut sa iasa cat mai mult in evidenta prin felul in care se imbraca.

- „Sunt foarte multe proiecte si sper ca, anul viitor, se vor vedea cu ochiul liber. Au fost multe proceduri incepute in anul 2017 si chiar in 2016. Noi, anul viitor, speram – e speranta mea si cred ca se va indeplini pana la sfarsitul anului – sa terminam de reabilitat toate blocurile din Sectorul…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Lumea cinematografiei romanesti este in doliu! Regizorul si scenaristul Alecu Croitoru a decedat la varsta de 83 de ani. Acesta a fost profesor de Arta a Regiei de Film și Televiziune si a pregatit zeci de promotii de regizori, de operatori si de actori. Alecu Croitoru a debutat in anul 1964 cu pelicula…

- Inainte de a trece la viata antreprenoriala, Malvina Malvina Cervenschi a lucrat timp de 10 ani in televiziune, unde a fost, pe rand, reporter, prezentator de stiri, editor de stiri si realizator de campanii, informeaza businessmagazin.ro. Cand a trecut la afaceri, a inceput totul de la zero, actionand…

- Ambros Martin si Horatiu Pasca au definitivat lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin (1-17 decembrie) si au retinut in echipa care face deplasare in Germania si cateva jucatoare care se afla in postura de debutante la un turneu final. Intre acestea si Ana Maria Berbece, extrema…

- In general, atunci cand cautam un router pentru casa sau apartament, ne uitam mai intai la pret, apoi la calitatea semnalului. De cele mai multe ori, cele doua elemente mentionate mai sus sunt corelate, iar rezultatul este pe masura asteptarilor.

- HOROSCOP 23 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Schimbarea de directie pe care o decizi azi vine asa, din senin, fara sa-ti dai seama ce a generat acest nou sens pentru tine, dar il accepti cu incredere. E un eveniment cu conotatii karmice, de parca sensul in care pornesti acum e un fel…

- Horoscop 22 Noiembrie 2017 HOROSCOP BERBEC Schimbarea de directie pe care o decizi azi vine asa, din senin, fara sa-ti dai seama ce a generat acest nou sens pentru tine, dar il accepti cu incredere. E un eveniment cu conotatii karmice, de parca sensul in care pornesti acum e un fel de reeditare…

- Celebrele autobuze etajate din Londra, de culoare rosie, vor circula in curand pe baza unui biocarburant special, ce va fi obtinut partial prin reciclarea zatului de cafea, cu scopul de a reduce emisiile de gaze si poluarea atmosferica. Noul tip de carburant va fi furnizat prin intermediul…

- Cea de-a zecea editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20:44 și 23:09, la Antena 1, a fost lider de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban.

- Cand o firma ajunge in reoganizare judiciara sau in faliment, lucrurile sunt mai puțin importante din punctul de vedere al opiniei publice. Cand, insa, societatea este una care traiește doar din bani publici, avand client numai Primaria Piatra Neamț, insolvența ridica foarte mari semne de intrebare.…

- Laurette și-a etalat din nou formele pe podium, ea avand colaborari de lunga durata datorita profesionalismului de care da dovada. Zilele trecute, mulatra a defilat pentru designerul Liza Panait, care și-a lansat cea mai recenta colecție. Practic se poate spune ca Laurette a crescut sub ochii creatoarei…

- Miercuri, 15 noiembrie, de la ora 19:00, are loc la Carturesti Verona, in Mansarda Copiilor, vernisajul expozitiei „LOVE IS ALL WE NEED #2” cu fotografiile copiilor din centrele de plasament din Bucuresti.

- Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici s-a emoționat foarte tare cand a vorbit despre mama ei. Ilinca Vandici, care este mamica unui baiețel , a participat zilele acestea la un eveniment moden. La gala respectiva, Ilinca Vandici, care s-a maritat anul acesta , a fost intrebata cui i-ar da un premiu…

- ”In orice democratie, votul cetatenilor este sfant. Si el nu poate sa fie modificat decat tot de cetateni, prin vot. Nu prin dezinformari, nu prin manipulari, nu prin mitinguri neautorizate, pentru ca si aici este o problema. Practic, oamenii politici care clameaza atat de mult legalitatea si care…

- "Am observat ca in ultima perioada din ce in ce mai mult ca liderii opozitiei politice incearca sa manipuleze populatia, incearca sa transmita anumite informatii care nu au legatura cu realitatea, in ideea de a incerca sa blocheze guvernarea, sa blocheze activitatea parlamentara astfel incat cetatenilor…

- Selecționerul Cosmin Contra ignora forma dezastruoasa a lui Alibec, il trateaza in continuare ca pe un om important. L-a convocat la o discuție despre problemele pe care le are atacantul. Atacantul a raspuns acestei propuneri și ieri a fost la intalnirea cu noul selecționer și Adrian Mutu. "Eu zic…

- Fobia este cunoscuta ca fiind o stare patologica de neliniste si de frica obsedanta, iraționala, ce adesea poate fi dusa la extrem. Despre fobie este foarte ciudat faptul ca doar gandindu-te ca este posibil sa te confrunți cu o anumita situație, se poate declanșa. Iar cel mai bun exemplu…

- Cui i-ați dat like pe Facebook? Cu cine ați fost nepoliticos și de ce ați fost nervos cu vânzatorul de la magazin? Într-o lume distopica, cunoscuta de fanii unui serial de succes, toate aceste acțiuni va vor afecta direct viața, informeaza Stirile TVR. Astfel, universul personal…

- Privește foarte rapid aceasta imagine. Care e primul lucru pe care-l vezi? Afla ce spune asta despre tine. Daca ai vazut un chip de barbat, ești o fire puternica Te adaptezi ușor, dar ești capabil sa iei decizii ferme, așa ca analizezi bine totul și nu-i prea urmezi orbește pe alții. Ai o voința puternica…

- La o suta de elevi sunt doar doua femei de serviciu dimineata, respectiv seara. In contextul in care ar fi fost gasite seringi utilizate la toaleta si in jurul scolii, primarul Sectorului 1 a fost intrebat daca nu ar putea fi suplimentat numarul femeilor de serviciu, dar si a personalul de la firma…

- Prezentatoarea de televiziune a facut publice cateva imagini cu vila pe care a contruit-o impreuna cu actualul ei partener de viața, muzicianul Tavi Clonda. Vedeta de televiziune Gabriela Cristea formeaza o familie fericita impreuna cu muzicianul Tavi Clonda. Cei doi au devenit parinți pentru prima…

- Gica Hagi a primit invitatia unui copil de a participa la ziua sa de nastere într-un mod inedit. "Regele" a fost abordat de copil, sâmbata seara, la Ovidiu, dupa victoria cu CFR (1-0), chiar înaintea conferintei de presa. Dupa ce a primit invitatia, Hagi l-a întrebat…