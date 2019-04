Stiri pe aceeasi tema

- Concertul susținut miercuri seara de catre formația maghiara Operentzia, in Reflektor Venue, a avut toate ingredientele unei petreceri de succes, caci recitalurile trupei din țara vecina reușesc sa imbine intr-un mod armonios sunete tribale, etno, trance, dub și multe altele. Formația maghiara care…

- Erlend Krauser va susține un concert de neratat pentru melomani sambata 6 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue, evenimentul fiind intitulat „Discover Home“. Erlend Krauser este considerat pe buna dreptate drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei. Nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara,…

- Primul trailer pentru viitoarea serie de filme bazat pe dezastrul nuclear de la Cernobil, tocmai a fost lansat și bazandu-se pe o poveste adevarata, imaginile infațișeaza momente și secvențe infioratoare care bat orice film de groaza.

- La 19 ani dupa ce acest popular serial TV s-a incheiat, actorii Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green si Tori Spelling se vor reuni inca o data pe micile ecrane. Protagonistii nu isi vor relua pur si simplu rolurile din serialul original, ci vor interpreta…

- Acum 20 de ani, Bradley Cooper aparea pentru prima data pe micile ecrane. Era un tanar chipes, talentat si cu un viitor promitator. A muncit indeajuns de mult, iar acum, la 44 de ani, Bradley Cooper nu mai are nevoie de alte introduceri!

- Mai multi actori din distributia originala a serialului "Beverly Hills, 90210" vor reveni pe micile ecrane in vara acestui an cu ocazia unui nou sezon al acestei productii TV, care va avea sase episoade, au anuntat miercuri reprezentantii postului de

- Mai multi actori din distributia originala a serialului "Beverly Hills, 90210" vor reveni pe micile ecrane in vara acestui an cu ocazia unui nou sezon al acestei productii TV, care va avea sase episoade, au anuntat miercuri reprezentantii postului de televiziune Fox, citati de DPA. La…

- Timișorenii care vor alege sa-și petreaca seara de vineri, 22 februarie, la Opera Naționala Romana din urbea de pe Bega vor avea prilejul... The post Mezzosoprana Judit Kutasi revine acasa, la Timisoara, in „Aida” (video) appeared first on Renasterea banateana .