Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani din comuna Smardioasa, județul Teleorman, este acuzata ca a nascut singura acasa și a ascuns fatul intr-o soba, fara ca parinții ei sa știe ca este insarcinata. Cadavrul fatului a fost dus la IML, conform Mediafax.Potrivit polițiștilor din Teleorman, IPJ a fost sesizat…

- Dana Rogoz a scris un text pe blogul sau in care vorbește despre cantareața Andreea Balan, care are numeroase probleme de sanatate in ultima perioada de timp. "Am intrat aseara pe contul de Instagram al Andreei Balan și am citit o parte din comentarii. Așa am descoperit ca exista mai multe femei care…

- Nascut in 1983, Cuc a absolvit in 2006 Facultatea de Studii Economice Europene din cadrul Universitatii Romano-Americane. El a absolvit un masterat in comert international in 2008 si unul in drept in 2012. Din 2009, este doctorand in cadrul Academiei Romane. In perioada 2006-2007, el a lucrat ca expert…

- Timișorenii care vor alege sa-și petreaca seara de vineri, 22 februarie, la Opera Naționala Romana din urbea de pe Bega vor avea prilejul... The post Mezzosoprana Judit Kutasi revine acasa, la Timisoara, in „Aida” (video) appeared first on Renasterea banateana .

- O seara “In culori” pe care sa o tii minte! In 14 februarie, de la ora 19.30, Filarmonica Banatul din Timisoara va fi locul din care se va pleca intr-o minunata calatorie muzicala alaturi de Directia 5. Timisoara ocupa un loc special in inima formatiei care se intoarce in fiecare an, cu ocazia Valentine’s…

- DJ-ul britanic James Zabiela revine in fata amatorilor de petreceri din Timisoara, in cadrul evenimentului The Healing. Invitatul special al acestei petreceri s-a nascut in 7 august 1979 și a fost dintotdeauna pasionat de roboti. Primul sau single a avut parte de un feedback extraordinar din partea…