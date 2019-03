Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal monstru la finele partidei dintre U Craiova 1948 - Turris-Oltul Turnu Magurele, scor 0-1, rezultat in urma caruia echipa lui Adrian Mititelu aproape ca a pierdut definitiv lupta la promovare in Liga 2. Dupa fluierul final, antrenorul echipei teleormanene, Erik Lincar, a fost prins…

- FC U Craivoa 1948 a pierdut azi duelul cu Turris Turnu Magurele, scor 0-1 (gol Adrian Voicu, 47), iar formația patronata de Adrian Mititelu și-a periclitat aproape in totalitate șansele la promovarea in liga secunda. Erik Lincar, antrenor la Turris și fost jucator la Steaua, a declarat dupa meci ca…

- Varful Elvir Koljic (23 de ani) s-a accidentat in victoria obținuta de Bosnia contra Armeniei, scor 2-1, in preliminariile EURO 2020 și va rata cel mai probabil infruntarea dintre FCSB și CS U Craiova din play-off-ul Ligii 1. FCSB - CS U Craiova e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Varful Elvir Koljic (23 de ani) s-a accidentat in victoria obținuta de Bosnia contra Armeniei, scor 2-1, in preliminariile EURO 2020 și va rata cel mai probabil infruntarea dintre FCSB și CS U Craiova din play-off-ul Ligii 1. FCSB - CS U Craiova e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- La primul meci dupa demiterea lui Nicolo Napoli, FC U Craiova a facut scor cu Voluntari II in deplasare, 4-0. Echipa a fost condusa in premiera de pe banca de cuplul Adrian Filip, principal și Madalin Ciuca, antrenor secund-jucator. Golurile care pastreaza aprinse speranțele oltenilor la promovarea…

- Nicolo Napoli a fost inlocut si vara trecuta, dupa ce promovat echipa patronata de Adrian Mititelu din liga a patra in divizia a treia, si a revenit la echipa in octombrie, dupa debutul ratat de sezon al "alb-albastrilor". In iarna, veteranii Florin Costea si Mihai Dina au fost exclusi din lot de…

- Suporterii lui CS U Craiova organizeaza cea mai mare deplasare din istoria Ligii 1 și vor sa faca o atmosfera unica pe Arena Naționala la derby-ul cu FCSB de duminica. FCSB - CS U Craiova se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport.…

- Flavius Stoican viseaza la play-off dupa ce echipa sa a caștigat la Ovidiu, cu Viitorul, scor 1-0. Recunoaște insa ca se teme de meciul cu CFR Cluj. „Aveam nevoie de 3 puncte pentru a visa la play-off. Mai avem doua meciuri importante. Mai ales cel care urmeaza, cu CFR. Nu e ușor, fiecare echipa are…