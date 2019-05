Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pana la care presedintele Trump urma sa decida daca va impune sau nu taxele vamale suplimentare de pana la 25% pentru automobilele importate era 18 mai, insa surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca o serie de consilieri de la Casa Alba au discutat o amanare pentru…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat astazi, 15 aprilie 2019, deciziile de autorizare a inițierii negocierilor si directivele de negociere aferente pentru doua acorduri comerciale privind liberalizarea comerțului cu produse industriale și evaluarea conformitații in relația cu Statele Unite ale Americii.…

- (corespondența din Strasbourg) Mulți, in Europa, iși pun intrebarea daca administrația Trump va declanșa razboi comercial și impotriva Uniunii Europene. In orice caz, declarații in acest sens au fost auzite nu o data in ultimele zile, Donald Trump amenințand direct UE cu suprataxe vamale in cazul in…

- Daca va fi un Brexit fara acord, propunerea privind regimul tarifar temporar la granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord vizeaza revenirea la clauza națiunii celei mai favorizate a Organizației Mondiale a Comerțului, a reamintit Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, potrivit…

- Industria auto din Germania intentioneaza sa investeasca aproximativ 60 de miliarde euro, in urmatorii trei ani, in vehicule electrice si autonome, a declarat, sambata, presedintele Asociatiei Industriei auto din Germania (VDA), Bernhard Mattes, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Vom investi…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri sa impuna noi taxe vamale pentru importurile de masini europene daca negocierile intre Washington si Bruxelles nu vor duce la incheierea unui nou acord comercial, relateaza AFP si Reuters. ‘Incercam sa ajungem la un acord. Este foarte dificil sa…

- Nancy Pelosi, membra a Partidului Democrat si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a transmis Uniunii Europene ca presedintele Donald Trump nu este liderul sistemului politic din Statele Unite, potrivit mediafax.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța Kovesi! Meciul pierdut azi…