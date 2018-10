Stiri pe aceeasi tema

- Showroom-ul COS va funcționa incepand din luna septembrie intr-un spațiu special amenajat, cu o suprafața de 130 mp, situat la parterul ISHO Offices. Noul showroom din Timișoara aduce concepte de ultima generație in materie de design și amenajare. Inca de la inființare, COS și-a dezvoltat…

- „Eu am luat cuvantul și le-am transmis colegilor mei ca am vorbit cu Corina Crețu, care mi-a relatat o discuție pe care a avut-o cu colegii ei, comisari europeni, in care ei și-au exprimat ingrijorarea legata de ceea ce s-a intamplat in Romania, pe 10 august”, explica Gabriela Firea, la finalul ședinței…

- Mai multi utilizatori Facebook din Romania au reclamat, joi, ca postarile lor au disparut de pe reteaua de socializare. Intr-un raspuns oficial, compania a explicat ca postorile au disparut in urma unei erori. Nu numai utilizatorii din Romania au fost afectați, dar și cei din Marea Britanie sau Franța.…

- Tariceanu a afirmat ca pasul urmator dupa functia de prim-ministru ar fi cea de presedinte, iar acest lucru il preocupa, povestind ca, uneori, se intreaba cum ar trebui sa arate mandatul de presedinte si ce ar face el in aceasta functie, deoarece in prezent este o diferenta intre ceea ce spune Constitutia…

- Caravana TIFF ajunge in Targu Jiu, pe 31 iulie și 1 august, cu doua filme de excepție, apreciate de publicul de pretutindeni. Cinefilii le vor putea urmari in aer liber, in Piața Prefecturii, de la ora 21:45, intrarea la eveniment fiind libera. ▶ Marți, 31 iulie – Banii sunt…

- In urma impactului camionul a luat foc, iar cele 4 victime au murit carbonizate in autovehicule. Tirul de 40 de tone a rupt parapetele metalic care desparțea sensurile de mers. Ambulanțele și echipajele de pompieri au ajuns imediat la fața locului, potrivit presei franceze, insa pentru cele…

- O femeie de 31 de ani, care se afla intr-o mașina pe care polițiștii din Argeș o urmareau, a fost impușcata din greșeala de polițiști, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce oamenii legii au folosit armamentul pentru imobilizarea unui autoturism condus de un șofer baut.

- Apar informații noi in cazul baiatului de 15 ani rapit din mașina, de langa tatal sau, in Vaslui. Copilul este inca in Romania, susține mama lui, care a declarat ca ea și-a trimis doi veri sa il aduca la ea in Franța.