- Brazilianul Eric de Oliveira, 33 de ani, mijlocașul ofensiv al Viitorului, a povestit azi clipele grele pin care a trecut in Ucraina, la Karpaty Lvov. Eric a plecat de la Gaz Metan in august 2011 la Karpaty Lvov, unde a stat un sezon și bifat 6 meciuri, revenind ulterior la Mediaș. Eric a povestit ca…

- La zece ani de la înființare, FC Viitorul a reușit sa câștige în premiera Cupa României. Echipa lui Gheorghe Hagi a învins-o în finala pe Astra Giurgiu, scor 2-1 dupa prelungiri. Condusa cu 1-0 la pauza, dupa o execuție de excepție din lovitura libera a lui Alibec,…

- Taekwon-do WTF AMBITIOSI… Dupa cele patru medalii cucerite la Campionatul National de taekwon-do WTF, Clubul Sportiv “Viitorul” Vaslui ar putea cunoaste noi satisfactii. In perioada 10-11 mai, la Targu-Mures, sportivii vasluieni participa la editia a IX-a a Cupei “Tornado” la taekwon-do WTF. Sectia…

- In atenția persoanelor fizice și juridice: Primaria municipiul Vaslui aduce la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice faptul ca ziua de 30.04.2019 a fost stabilita de Guvernul Romaniei zi libera, conform H.G. nr. 171 din 29.03.2019. Aceasta se va recupera prin prelungirea corespunzatoare…

- CSU Craiova iși cere scuze prin intermediul paginii oficiale de Facebook pentru injuriile aduse de suporteri la adresa lui Gica Popescu la partida dintre echipa olteana și Viitorul din Cupa Romaniei, scor 1-2. Pe langa scuze, a fost publicat și un mesaj scris de Gica Popescu inaintea partidei la care…

- Devis Mangia sta pe un butoi cu pulbere dupa ultimele doua infrangeri, una in play-off cu FCSB (2-3) și una in Cupa Romaniei cu Viitorul (1-2). Tehnicianul are nevoie de un rezultat bun cu CSU Craiova, contra lui CFR Cluj. CSU Craiova - CFR Cluj se joaca astazi, de la ora 20:30, in direct la TV Telekom…

- UNIV.CRAIOVA - VIITORUL Cea de-a doua semifinala a Cupei Romaniei isi joaca astazi prima mansa. Gazdele inca pastreaza sanse teoretice si la campionat. Practic este greu de crezut ca le vor devansa si pe FCSB si pe CFR, cu 7 etape ramase de disputat pana la finalul sezonului! Asadar, consideram ca…