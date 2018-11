Eric Clapton lanseaza albumul “Happy Xmas”

Stiri pe aceeasi tema

- Def Leppard lanseaza single-ul festiv “We All Need Christmas”, inclus in colectia „The Story So Far – The Best Of” La sfarsitul anului 2018, legendara trupa britanica, Def Leppard, a dezvaluit o serie importanta de lansari, printre care si piesa dedicata Craciunului, “We All Need Christmas”. Formatia…

- Cantareata si compozitoarea Amy Macdonald lanseaza single-ul „Woman Of The World”, piesa principala a albumului „Woman Of The World: The Best of 2007 – 2018″, care va aparea pe 23 noiembrie. Pana aflam mai multe informatii, eu va invit cu mult drag sa dam impreuna play, apoi va astept sa-mi spuneti…

- Eric Clapton anunta lansarea primului album de studio dedicat in intregime perioadei sarbatorilor de iarna, „Happy Xmas”, programata pentru 12 octombrie. „Happy Xmas” este cel de-al 24-lea album semnat Eric Clapton. Albumul reuneste colinde clasice, recognoscibile, dar si un cantec nou, dedicat special…

- DS a anunțat cu cateva luni in urma ca va prezenta un model 100% electric cu ocazia Salonul Auto de la Paris de la inceputul lunii octombrie. Iata insa ca brandul premium al Grupului PSA Peugeot-Citroen "fura startul" și anunța ca dezvaluirea oficiala a noului model va avea loc joi, 13 septembrie, incepand…

- INNA incepe toamna cu un nou single “No Help”, piesa care te va trimite direct pe ringul de dans. Artista și-a obișnuit fanii cu videoclipuri filmate in toate colțurile lumii. De data aceasta, INNA a filmat in Los Angeles și in Maroc, iar cadrele sunt spectaculoase.Pentru acest video, INNA are și un…

- Trei dintre baietii-ispita din cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii”, care va avea premiera in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, au decis sa lanseze o melodie inspirata din experienta lor.

- Uber lanseaza o noua aplicație pentru șoferii parteneri din Romania prin care acestia pot vedea in timp real evoluția caștigurilor, valoarea celei mai recente curse și pot urmari mai cat de aproape sunt de suma pe care și-au propus sa o caștige in acea zi.

- Automobile Dacia a anunțat lansarea unei platforme online pentru vanzari de mașini, clienții putand sa configureze modelul in funcție de mai multe criterii. Dacia a vandut online mașini inca de acum cațiva ani in Franța, iar in decembrie anul trecut a vandut online o serie speciala de 100 de mașini…