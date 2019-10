Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat miercuri ca alte sanctiuni sunt in pregatire impotriva Turciei daca nu este aplicat un armistitiu in ofensiva sa contra kurzilor in Siria. Aceste noi sanctiuni ar putea viza alti ministri turci sau ramuri industriale, a precizat…

- În diverse locuri a început sa apara de mai mult timp ideea ca Primavara Araba s-a transformat în iarna înainte sa ajunga vara. Procesul început cu mari cuvinte, sperante si entuziasm a lasat în urma mii de vieti pierdute, orase arse si distruse, economii prabusite,…

- Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Adevarul despre…

- 'Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia pentru a incerca sa ajungem la un acord privind incetarea focului si a readuce situatia sub control' dupa ofensiva Turciei, a declarat el sub protectia anonimatului. Mike Pence, care a anuntat luni ca se va deplasa pe viitor in Turcia…

- Ministrul american al Apararii, Mark Esper, a calificat luni drept ''inacceptabila'' ofensiva militara turca in Siria, apreciind ca aceasta a dus la ''eliberarea a numerosi detinuti periculosi'' ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), relateaza AFP potrivit Agerpres Washingtonul va cere NATO sa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…

- Donald Trump l-a trimis pe secretarul sau de Stat Mike Pompeo la Jeddah, sa discute despre raspunsul la atacurile vizand instalatii petroliere saudite, in contextul in care Statele Unite sunt convinse ca acestea au fost lansate din Iran - cu rachete de croaziera, relateaza AFP potrivit news.roPompeo…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…