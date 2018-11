Seful statului turc a avut miercuri o discutie la telefon cu omologii sai rus si ucrainean, Vladimir Putin si Petro Porosenko, indemnandu-i pe amandoi sa-si rezolve problemele "pe cale diplomatica".



"Putem sa ne asumam aici un rol de mediator? Am vorbit despre asta cu ambele parti", a declarat Erdogan in timpul unei conferinte de presa organizata joi la Istanbul, inainte de a se imbarca in avion pentru Argentina, unde un summit al G20 se va desfasura la sfarsit de saptamana, potrivit Agerpres.



"In timpul discutiilor noastre, Putin si Porosenko ne-au transmis fiecare anumite…